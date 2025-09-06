Breaking News: Marselino Ferdinan Resmi Gabung AS Trencin

TRENCIN - Gelandang muda Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan, resmi bergabung dengan klub kasta teratas Liga Slovakia, AS Trencin. Pemain berusia 21 tahun ini akan memperkuat AS Trencin dengan status pinjaman selama satu tahun dari klub Inggris, Oxford United.

Kepindahan Marselino ke Eropa Timur ini menandai babak baru dalam kariernya yang terus berkembang. Sebelumnya, ia memulai perjalanan profesionalnya di Tanah Air bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia, sebelum akhirnya merantau ke Belgia bersama Deinze, dan kemudian hijrah ke Oxford United di Championship Inggris.

“Selamat Datang Marselino,” bunyi keterangan resmi AS Trencin di Instagram klub, @astrencin, Sabtu (6/9/2025).

1. Komentar Marselino

Kiprah Marselino di Tim Nasional Indonesia juga tak kalah mentereng. Dengan 56 penampilan dan 18 gol untuk tim senior, ia memegang rekor sebagai pemain termuda Indonesia yang debut di timnas senior pada tahun 2022, dan menjadi pencetak gol termuda di kualifikasi Piala Asia AFC 2023.

Berkat segala pencapaian itu, tak heran jika AS Trencin tertarik memboyong Marselino. Penggawa Garuda itu pun mengaku senang bisa memperkuat AS Trencin di musim 2025-2026 ini.

Marselino Ferdinan

"Saya sangat senang dengan kesempatan bermain di Trencin. Setelah menunggu dokumen, semuanya akhirnya beres. Saya sangat menghargai semua pihak yang membantu proses ini," ujar Marselino, dikutip dari laman resmi AS Trencin.

Meskipun baru pertama kali mencicipi kompetisi di Slovakia, Marselino mengaku sudah memiliki gambaran. Pasalnya Witan Sulaeman yang juga rekan Marselino di Timnas Indonesia, pernah memperkuat AS Trencin.