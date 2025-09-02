Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Rekap Bursa Transfer Liga Italia: Napoli Gaet Rasmus Hojlund, Adrien Rabiot Gabung AC Milan!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 02 September 2025 |07:43 WIB
Rekap Bursa Transfer Liga Italia: Napoli Gaet Rasmus Hojlund, Adrien Rabiot Gabung AC Milan!
Simak rekap bursa transfer Liga Italia 2025-2026 semalam termasuk Rasmus Hojlund yang gabung Napoli (Foto: SSC Napoli)
A
A
A

REKAP bursa transfer Liga Italia yang berlangsung Senin 1 September 2025 malam waktu setempat sangat menarik. Perpindahan pemain jelang penutupan bursa sungguh sibuk.

Sejumlah nama besar ikut meramaikan tenggat waktu bursa transfer musim panas 2025. Tak hanya klub papan atas, tim-tim seperti Bologna dan Como ikut menambah kekuatan.

1. Juventus

AC Milan membeli Adrien Rabiot dari Olympique Marseille (Foto: AC Milan)
AC Milan membeli Adrien Rabiot dari Olympique Marseille (Foto: AC Milan)

Raksasa Serie A, Juventus, mendaratkan dua pemain sekaligus jelang penutupan. Mereka adalah Edon Zhegrova dan Lois Openda. Nama terakhir didatangkan karena gagal mengangkut Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain (PSG).

Sementara itu, Inter Milan melepas Benjamin Pavard ke Marseille. Sebagai gantinya, Nerazzurri merekrut Manuel Akanji dari Manchester City dengan klausul peminjaman selama semusim.

AC Milan tak kalah sibuk. Mereka menyelesaikan transfer David Odogu dengan status pinjaman dari Wolfsburg. Kedatangannya membuat Yunus Musah harus menepi ke Atalanta, juga sebagai pinjaman.

Kemudian, Milan mengangkut Adrien Rabiot dari Olympique Marseille. Eks Juventus itu digaet dengan mahar 10 juta Euro (setara Rp192 miliar).

2. Napoli

Klub yang cukup sibuk jelang penutupan adalah Napoli. Cederanya Romelu Lukaku di pekan-pekan terakhir Agustus 2025 membuat Partenopei kalang kabut.

Pada akhirnya, mereka sukses meminjam Rasmus Hojlund dari Manchester United. Striker berpaspor Denmark itu akan bereuni dengan eks rekannya yakni Scott McTominay di Kota Naples.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180999/ole_romeny_berpotensi_gabung_persib_bandung_pada_januari_2026_pssi-GYR3_large.jpg
Persib Bandung Disamakan seperti Real Madrid jika Ole Romeny dan Joey Pelupessy Gabung pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180989/joey_pelupessy_dikabarkan_masuk_radar_persib_bandung_beckhamput7-X2Br_large.jpg
Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180982/marselino_ferdinan_hampir_gabung_persib_bandung_di_bursa_transfer_musim_panas_2025_aldi_chandra_okezone-RZbv_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Hampir Gabung Persib Bandung, Kontraknya Tembus Rp3 Miliar per Musim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/winger_persib_bandung_beckham_putra_nugraha.jpg
Tren Positif Persib Terhenti di Tangan Dewa United? Beckham Putra Beri Peringatan Keras!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement