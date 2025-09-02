Rekap Bursa Transfer Liga Italia: Napoli Gaet Rasmus Hojlund, Adrien Rabiot Gabung AC Milan!

Simak rekap bursa transfer Liga Italia 2025-2026 semalam termasuk Rasmus Hojlund yang gabung Napoli (Foto: SSC Napoli)

REKAP bursa transfer Liga Italia yang berlangsung Senin 1 September 2025 malam waktu setempat sangat menarik. Perpindahan pemain jelang penutupan bursa sungguh sibuk.

Sejumlah nama besar ikut meramaikan tenggat waktu bursa transfer musim panas 2025. Tak hanya klub papan atas, tim-tim seperti Bologna dan Como ikut menambah kekuatan.

1. Juventus

AC Milan membeli Adrien Rabiot dari Olympique Marseille (Foto: AC Milan)

Raksasa Serie A, Juventus, mendaratkan dua pemain sekaligus jelang penutupan. Mereka adalah Edon Zhegrova dan Lois Openda. Nama terakhir didatangkan karena gagal mengangkut Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain (PSG).

Sementara itu, Inter Milan melepas Benjamin Pavard ke Marseille. Sebagai gantinya, Nerazzurri merekrut Manuel Akanji dari Manchester City dengan klausul peminjaman selama semusim.

AC Milan tak kalah sibuk. Mereka menyelesaikan transfer David Odogu dengan status pinjaman dari Wolfsburg. Kedatangannya membuat Yunus Musah harus menepi ke Atalanta, juga sebagai pinjaman.

Kemudian, Milan mengangkut Adrien Rabiot dari Olympique Marseille. Eks Juventus itu digaet dengan mahar 10 juta Euro (setara Rp192 miliar).

2. Napoli

Klub yang cukup sibuk jelang penutupan adalah Napoli. Cederanya Romelu Lukaku di pekan-pekan terakhir Agustus 2025 membuat Partenopei kalang kabut.

Pada akhirnya, mereka sukses meminjam Rasmus Hojlund dari Manchester United. Striker berpaspor Denmark itu akan bereuni dengan eks rekannya yakni Scott McTominay di Kota Naples.