Hasil Liga Italia 2025-2026: Juventus dan Lazio Menang, Inter Milan Malah Keok

SEBANYAK empat laga penutup pekan kedua Liga Italia 2025-2026 baru saja berakhir pada dini hari tadi, Senin (1/9/2025). Hasil-hasil menarik pun tercipta, seperti Juventus dan Lazio yang kompak memetik kemenangan, hingga Inter Milan yang justru keok di kandang sendiri.

Dengan hasil itu, kini Napoli, Juventus, Cremonese, dan AS Roma menjadi empat tim yang sukses merebut kemenangan sempurna di dua laga awal Liga Italia 2025-2026. Tentu menarik menantikan apakah mereka akan terus mampu mempertahankan hasil positif tersebut atau tidak.

1. Genoa vs Juventus

Juventus harus bersusah payah mencuri tiga poin dari markas Genoa pada pertandingan yang digelar di Stadion Luigi Ferraris, Genova, Italia. Terbukti di babak pertama, kedua tim masih sama kuat 0-0.

Secara statistik, Genoa dan Juventus sama kuat. Bianconeri –julukan Juventus– memang mendominasi penguasaan bola, namun hanya 56 persen saja!

Karena kesulitan melawan Genoa, pelatih Juventus, Igor Tudor, melakukan strategi pergantian pemain. Dusan Vlahovic dimainkan pada menit 62.

Keputusan itu pun membuahkan hasil positif karena Vlahovic sukses mencatatkan satu-satunya gol di laga tersebut pada menit ke-73. Dengan hasil itu, Juventus pun menang 1-0 dan kini bertengger di posisi kedua Liga Italia 2025-2026.

Genoa vs Juventus (Foto: Instagram/juventus)

2. Inter Milan vs Udinese

Inter Milan justru mengalami kekalahan di kandang sendiri saat menjamu Udinese. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, tim berjuluk Nerazzurri itu kalah dengan skor tipis 1-2.