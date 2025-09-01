Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026: Juventus dan Lazio Menang, Inter Milan Malah Keok

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 01 September 2025 |06:30 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026: Juventus dan Lazio Menang, Inter Milan Malah Keok
Selebrasi Dusan Vlahovic usai cetak gol di laga Genoa vs Juventus. (Foto: Instagram/juventus)
A
A
A

SEBANYAK empat laga penutup pekan kedua Liga Italia 2025-2026 baru saja berakhir pada dini hari tadi, Senin (1/9/2025). Hasil-hasil menarik pun tercipta, seperti Juventus dan Lazio yang kompak memetik kemenangan, hingga Inter Milan yang justru keok di kandang sendiri.

Dengan hasil itu, kini Napoli, Juventus, Cremonese, dan AS Roma menjadi empat tim yang sukses merebut kemenangan sempurna di dua laga awal Liga Italia 2025-2026. Tentu menarik menantikan apakah mereka akan terus mampu mempertahankan hasil positif tersebut atau tidak.

1. Genoa vs Juventus

Juventus harus bersusah payah mencuri tiga poin dari markas Genoa pada pertandingan yang digelar di Stadion Luigi Ferraris, Genova, Italia. Terbukti di babak pertama, kedua tim masih sama kuat 0-0.

Secara statistik, Genoa dan Juventus sama kuat. Bianconeri –julukan Juventus– memang mendominasi penguasaan bola, namun hanya 56 persen saja!

Karena kesulitan melawan Genoa, pelatih Juventus, Igor Tudor, melakukan strategi pergantian pemain. Dusan Vlahovic dimainkan pada menit 62.

Keputusan itu pun membuahkan hasil positif karena Vlahovic sukses mencatatkan satu-satunya gol di laga tersebut pada menit ke-73. Dengan hasil itu, Juventus pun menang 1-0 dan kini bertengger di posisi kedua Liga Italia 2025-2026.

Genoa vs Juventus (Foto: Instagram/juventus)
Genoa vs Juventus (Foto: Instagram/juventus)

2. Inter Milan vs Udinese

Inter Milan justru mengalami kekalahan di kandang sendiri saat menjamu Udinese. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, tim berjuluk Nerazzurri itu kalah dengan skor tipis 1-2.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645869/42-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-spanyol-hingga-skotlandia-ukir-sejarah-mem.webp
42 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Spanyol hingga Skotlandia Ukir Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/ac_milan.jpg
AC Milan dan Inter Ditimpa Masalah Serius jelang Derby della Madonnina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement