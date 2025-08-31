Hasil Liga Italia 2025-2026: Napoli vs Cagliari 1-0, Pisa vs AS Roma Berakhir 0-1!

HASIL Liga Italia 2025-2026 semalam menarik diulas. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya mempertemukan Napoli vs Cagliari.

Ya, ajang Liga Italia 2025-2026 berlanjut semalam dengan memasuki pekan kedua. Ada empat pertandingan yang digelar semalam.

1. Napoli vs Cagliari

Salah satu laga seru yang tersaji mempertemukan Napoli vs Cagliari. Sang juara bertahan, Napoli, sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0.

Berlaga di markas sendiri, yakni Stadion Diego Armando Maradona, Minggu (31/8/2025) dini hari WIB, Napoli dapat perlawanan sengit dari Cagliari. Bahkan, di sepanjang babak pertama, Napoli tak berhasil mencetak satu pun gol.

Gol Napoli baru tercipta pada babak kedua. Itu pun, gol dicetak Andre-Frank Zambo Anguissa pada masa injury time tepatnya pada menit ke-90+5.

Kemenangan susah payah ini membuat Napoli masih kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026. Mereka total mengemas 6 poin saat ini.