Real Madrid Selangkah Lagi Gaet Alvaro Carreras, Tunggu Restu Manchester United

MADRID – Real Madrid selangkah lagi menggaet Alvaro Carreras dari Benfica di bursa transfer musim panas 2025. Namun, mereka masih harus menunggu restu dari Manchester United.

Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano mengatakan, Madrid dan Benfica sudah sepakat terkait harga jual Carreras. Pemain berpaspor Spanyol itu akan dilego dengan harga 50 juta Euro (setara Rp947 miliar)!

1. Mencicil

Bahkan, kedua klub sudah sepakat transfer ini tidak akan selesai dalam satu pembayaran. Madrid akan mencicil pembelian Carreras dari Portugal.

“Alvaro Carreras ke Real Madrid, ini dia! Kesepakatan verbal (sudah) tercapai antara Real Madrid dan Benfica,” cuit Romano di akun X @FabrizioRomano, Jumat (11/7/2025).

“Real Madrid nego untuk membayar 50 juta Euro dalam bentuk cicilan alih-alih sekali bayar,” imbuh pria asal Italia itu.

2. Klausul Manchester United

Namun, transfer itu terhalang restu dari Man United. Iblis Merah ternyata punya klausul buy back atau pembelian kembali untuk pemain berposisi bek kiri tersebut.

“Begitu Man United mengonfirmasi mereka tidak akan mengaktifkan klausul itu, Alvaro akan terbang (ke Spanyol),” cuit Romano.