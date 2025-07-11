Gagal Juara Piala Dunia Klub 2025, Xabi Alonso Langsung Jual 3 Pemain Bintang Real Madrid

MADRID – Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso dikabarkan akan menjual tiga pemain bintang Los Blancos –julukan Madrid– di bursa transfer musim panas 2025. Ketiga pemain itu adalah Rodrygo Goes, Brahim Diaz, dan Dani Ceballos.

Seperti yang diketahui, perjalanan Madrid di Piala Dunia Klub 2025 sudah berakhir di babak semifinal usai kalah 0-4 dari Paris Saint-Germain (PSG), pada Kamis 10 Juli 2025 dini hari WIB. Dengan kegagalan itu, Madrid pun siap berbenah.

1. Madrid Perlu Peningkatan

Alonso menyadari Madrid saat tidak cukup kuat untuk bersaing dalam perebutan gelar juara di musim 2025-2026. Terbukti mereka kesulitan untuk bersaing di Piala Dunia Klub 2025.

Turnamen yang digelar di Amerika Serikat itu pun mengajarkan Alonso bahwa Madrid masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu, ia merasa Madrid perlu memperkuat diri sebelum musim yang baru dimulai.

” Piala Dunia Klub 2025 telah mengajarkan saya banyak hal tentang siapa kami dan apa yang perlu kami tingkatkan,” jelas Alonso, dikutip dari laman resmi Madrid, Jumat (11/7/2025).

Rodrygo Goes

2. Jual Pemain

Salah satu hal yang akan dilakukan Alonso untuk meningkatkan Madrid adalah dengan menjual sejumlah pemain. Dengan maksud agar dapat memberi ruang kepada pemain baru yang nantinya diperlukan oleh tim berjuluk El Real tersebut.

Menurut laporan dari Sportsmole, ada tiga nama yang masuk daftar pemain yang bakal dijual. Ketiganya adalah Rodrygo, Brahim, dan Ceballos.