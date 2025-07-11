Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Gagal Juara Piala Dunia Klub 2025, Xabi Alonso Langsung Jual 3 Pemain Bintang Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |16:02 WIB
Gagal Juara Piala Dunia Klub 2025, Xabi Alonso Langsung Jual 3 Pemain Bintang Real Madrid
Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

MADRID – Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso dikabarkan akan menjual tiga pemain bintang Los Blancos –julukan Madrid– di bursa transfer musim panas 2025. Ketiga pemain itu adalah Rodrygo Goes, Brahim Diaz, dan Dani Ceballos.

Seperti yang diketahui, perjalanan Madrid di Piala Dunia Klub 2025 sudah berakhir di babak semifinal usai kalah 0-4 dari Paris Saint-Germain (PSG), pada Kamis 10 Juli 2025 dini hari WIB. Dengan kegagalan itu, Madrid pun siap berbenah.

1. Madrid Perlu Peningkatan

Alonso menyadari Madrid saat tidak cukup kuat untuk bersaing dalam perebutan gelar juara di musim 2025-2026. Terbukti mereka kesulitan untuk bersaing di Piala Dunia Klub 2025.

Turnamen yang digelar di Amerika Serikat itu pun mengajarkan Alonso bahwa Madrid masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu, ia merasa Madrid perlu memperkuat diri sebelum musim yang baru dimulai.

” Piala Dunia Klub 2025 telah mengajarkan saya banyak hal tentang siapa kami dan apa yang perlu kami tingkatkan,” jelas Alonso, dikutip dari laman resmi Madrid, Jumat (11/7/2025).

Rodrygo Goes
Rodrygo Goes

2. Jual Pemain

Salah satu hal yang akan dilakukan Alonso untuk meningkatkan Madrid adalah dengan menjual sejumlah pemain. Dengan maksud agar dapat memberi ruang kepada pemain baru yang nantinya diperlukan oleh tim berjuluk El Real tersebut.

Menurut laporan dari Sportsmole, ada tiga nama yang masuk daftar pemain yang bakal dijual. Ketiganya adalah Rodrygo, Brahim, dan Ceballos.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/46/3174680/sevilla_menghancurkan_barcelona_dengan_skor_4_1_di_liga_spanyol_2025_2026-YtN9_large.jpg
Hasil Sevilla vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026: Blaugrana Tumbang 1-4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/46/3174574/dukungan_athletic_bilbao_kepada_palestina_di_liga_spanyol_athleticclub-xzA1_large.jpg
Dukungan Athletic Bilbao untuk Palestina, Bawa 11 Pengungsi ke Dalam Stadion San Mames Jelang Lawan Real Mallorca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/46/3174538/vinicius_jr_cetak_2_gol_saat_real_madrid_menang_3_1_atas_villarreal_di_liga_spanyol_2025_2026-PcgH_large.jpg
Xabi Alonso Puji Aksi Gila Vinicius Jr saat Real Madrid Menang 3-1 atas Villarreal di Liga Spanyol 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/46/3174463/saksikan_real_madrid_dan_barcelona_di_pekan_8_la_liga_2025_2026_di_vision_plus-jZvl_large.jpg
Link Live Streaming Matchday Ke-8 La Liga 2025-2026: Real Madrid vs Villarreal hingga Sevilla vs Barcelona
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631359/hasil-kualifikasi-piala-dunia-2026-timnas-indonesia-imbang-lawan-irak-di-babak-pertama-dmi.webp
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia Imbang Lawan Irak di Babak Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/patrick_pluivert.jpg
Patrick Kluivert Justru Minta Fans Garuda Bangga usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement