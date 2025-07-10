6 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Raih Sepatu Emas di Piala Dunia Klub 2025, Nomor 1 Bintang Muda Real Madrid

ADA 6 pemain top dunia yang berpotensi raih sepatu emas di Piala Dunia Klub 2025. Empat nama dalam daftar ini klubnya sudah gugur, sementara dua pemain lagi masih akan bermain di final yang mempertemukan Chelsea vs Paris Saint-Germain (PSG) pada Senin 14 Juli 2025 mendatang.

Sejauh ini, ada empat pemain yang sama-sama memimpin perebutan sepatu emas di Piala Dunia Klub 2025. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 6 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Raih Sepatu Emas di Piala Dunia Klub 2025

1. Gonzalo Garcia (Real Madrid)

Gonzalo Garcia

Gonzalo Garcia menjadi salah satu dari empat pemain yang memimpin daftar top skor Piala Dunia Klub 2025. Garcia dan ketiga pemain lainnya kompak mencetak empat gol.

Hanya saja, Garcia sudah takkan mungkin menambahkan jumlah golnya mengingat Madrid sudah gugur di semifinal Piala Dunia Klub 2025. Los Blancos –julukan Madrid– tumbang 0-4 dari PSG dan Garcia pun gagal mencetak gol di laga tersebut.

2. Angel Di Maria (Benfica)

Angel Di Maria

Senasib dengan Garcia, Di Maria juga sudah mencetak empat gol di sepanjang Piala Dunia Klub 2025. Hanya saja, Di Maria sudah lama gugur bersama Benfica.

Tepatnya Di Maria dan kawan-kawan tumbang 1-4 dari Chelsea di babak 16 besar. Dalam laga tersebut, Di Maria mampu mencetak gol dan membuat kini bertengger di puncak daftar top skor dengan 4 gol.

3. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Serhou Guirassy

Borussia Dortmund dipulangkan Real Madrid di babak perempatfinal. Dalam kekalahan 2-3 dari Madrid itu, Guirassy berhasil mencetak gol dan total mengoleksi 4 gol.

Tentunya Guirassy bisa membawa pulang sepatu emas Piala Dunia Klub 2025 jika tak ada perubahan di daftar top skor saat ini.