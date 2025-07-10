5 Penyebab Real Madrid Kalah 0-4 dari PSG di Semifinal Piala Dunia Klub 2025, Nomor 1 Jadi Alasan Utama

ADA 5 penyebab Real Madrid kalah 0-4 dari Paris Saint-Germain (PSG) di semifinal Piala Dunia Klub 2025. Ya, Los Blancos –julukan Madrid– dipastikan gugur usai kalah telak empat gol tanpa balas di Stadion MetLife, East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat, pada Kamis (10/7/2025) dini hari WIB.

Tiga dari empat gol PSG dicetak di 25 menit awal pertandingan. Tepatnya disumbangkan oleh Fabian Ruiz (6’, 24’) dan Ousmane Dembele (9’). Lalu gol terakhir diciptakan oleh Goncalo Ramos (87’).

Lantas apa yang membuat Madrid begitu tak berdaya saat melawan PSG?

Berikut 5 Penyebab Real Madrid Kalah 0-4 dari PSG di Semifinal Piala Dunia Klub 2025:

1. Kaget dengan Gol Cepat

Madrid benar-benar dibuat kaget dengan tiga gol cepat PSG. Menurut kiper Madrid, Thibaut Courtois, tekanan di awal membuat timnya kesulitan sehingga kebobolan tiga gol.

"Mereka selalu memulai dengan sangat kuat dan menekan dengan keras di lini depan. Kami tidak mengikuti rencana pelatih untuk mencari ruang di lini depan.

2. PSG Tampil Percaya Diri

Menurut Courtois, PSG tampil begitu percaya diri. Hal itu membuat pasukan Luis Enrique beberapa kali menemukan celah di lini pertahanan Los Blancos.

“Kami kesulitan mempertahankan posisi, dan mereka sangat pandai menemukan celah. Mereka menciptakan banyak bahaya, terutama di babak pertama,” lanjut Courtois.

Ousmane Dembele bintang kemenangan 3-0 PSG atas Real Madrid @PSG_English

3. Bertahan dengan Baik

Pada babak kedua, Courtois mengaku PSG sedikit menurunkan tempo penyerangan. Namun, karena sudah unggul jauh, PSG nyatanya dapat bertahan dengan baik dan Madrid kesulitan untuk mencari celah mencetak gol.

“Di babak kedua, mereka mengurangi tekanan, dan kami memiliki lebih banyak peluang, tetapi tanpa satu pun tembakan tepat sasaran. Dua gol pertama agak merugikan pertandingan, dan mereka merasa nyaman,” tambah Courtois.