Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Penyebab Real Madrid Kalah 0-4 dari PSG di Semifinal Piala Dunia Klub 2025, Nomor 1 Jadi Alasan Utama

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |05:59 WIB
5 Penyebab Real Madrid Kalah 0-4 dari PSG di Semifinal Piala Dunia Klub 2025, Nomor 1 Jadi Alasan Utama
Suasana laga PSG vs Real Madrid di Piala Presiden 2025. (Foto: FIFA)
A
A
A

ADA 5 penyebab Real Madrid kalah 0-4 dari Paris Saint-Germain (PSG) di semifinal Piala Dunia Klub 2025. Ya, Los Blancos –julukan Madrid– dipastikan gugur usai kalah telak empat gol tanpa balas di Stadion MetLife, East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat, pada Kamis (10/7/2025) dini hari WIB.

Tiga dari empat gol PSG dicetak di 25 menit awal pertandingan. Tepatnya disumbangkan oleh Fabian Ruiz (6’, 24’) dan Ousmane Dembele (9’). Lalu gol terakhir diciptakan oleh Goncalo Ramos (87’).

Lantas apa yang membuat Madrid begitu tak berdaya saat melawan PSG?

Berikut 5 Penyebab Real Madrid Kalah 0-4 dari PSG di Semifinal Piala Dunia Klub 2025:

1. Kaget dengan Gol Cepat

Madrid benar-benar dibuat kaget dengan tiga gol cepat PSG. Menurut kiper Madrid, Thibaut Courtois, tekanan di awal membuat timnya kesulitan sehingga kebobolan tiga gol.

"Mereka selalu memulai dengan sangat kuat dan menekan dengan keras di lini depan. Kami tidak mengikuti rencana pelatih untuk mencari ruang di lini depan.

2. PSG Tampil Percaya Diri

Menurut Courtois, PSG tampil begitu percaya diri. Hal itu membuat pasukan Luis Enrique beberapa kali menemukan celah di lini pertahanan Los Blancos.

“Kami kesulitan mempertahankan posisi, dan mereka sangat pandai menemukan celah. Mereka menciptakan banyak bahaya, terutama di babak pertama,” lanjut Courtois.

Ousmane Dembele bintang kemenangan 3-0 PSG atas Real Madrid @PSG_English
Ousmane Dembele bintang kemenangan 3-0 PSG atas Real Madrid @PSG_English

3. Bertahan dengan Baik

Pada babak kedua, Courtois mengaku PSG sedikit menurunkan tempo penyerangan. Namun, karena sudah unggul jauh, PSG nyatanya dapat bertahan dengan baik dan Madrid kesulitan untuk mencari celah mencetak gol.

“Di babak kedua, mereka mengurangi tekanan, dan kami memiliki lebih banyak peluang, tetapi tanpa satu pun tembakan tepat sasaran. Dua gol pertama agak merugikan pertandingan, dan mereka merasa nyaman,” tambah Courtois.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/51/3156642/sejumlah_klub_top_dunia_gigit_jari_akibat_keputusan_fifa_menyebut_chelsea_juara_piala_dunia_klub_pertama-ngRA_large.jpg
FIFA Sebut Chelsea Juara Piala Dunia Klub Pertama, Liverpool dan Manchester United hingga Real Madrid Gigit Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155265/berikut_lima_pemain_top_chelsea_yang_tampil_bersinar_usai_kalahkan_psg_3_0_di_final_piala_dunia_klub_2025-v1RP_large.jpg
5 Pemain Top Chelsea yang Tampil Bersinar Usai Kalahkan PSG 3-0 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155115/luis_enrique_pasrah_psg_kalah_0_3_dari_chelsea_di_final_piala_dunia_klub_2025-6MI9_large.jpg
Luis Enrique Ungkap Penyebab PSG Dibantai Chelsea 0-3 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155103/kronologi_luis_enrique_menampar_joao_pedro_kelar_laga_chelsea_vs_psg_marca-LyES_large.jpg
Kronologi Luis Enrique Tampar Joao Pedro Setelah Chelsea Menang 3-0 atas PSG di Final Piala Dunia Klub 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630879/calvin-verdonk-comeback-dipastikan-bisa-turun-lawan-timnas-irak-bpv.webp
Calvin Verdonk Comeback, Dipastikan Bisa Turun Lawan Timnas Irak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/michele_pirro.jpg
Resmi! Ducati Umumkan Pengganti Marc Marquez di MotoGP Australia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement