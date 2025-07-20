FIFA Sebut Chelsea Juara Piala Dunia Klub Pertama, Liverpool dan Manchester United hingga Real Madrid Gigit Jari

Sejumlah klub top dunia gigit jari akibat keputusan FIFA menyebut Chelsea juara Piala Dunia Klub pertama (Foto: FIFA)

FIFA resmi menyebut Chelsea sebagai juara Piala Dunia Klub yang pertama sepanjang sejarah. Hal ini membuat status Istimewa Real Madrid, Liverpool, hingga Manchester United, runtuh.

Chelsea tampil sebagai juara usai menaklukkan Paris Saint-Germain (PSG) 3-0 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat (AS), Senin 14 Juli 2025 dini hari WIB. Dua gol Cole Palmer (22’, 30’) plus Joao Pedro (43’), memastikan kemenangan.

The Blues berhak mengangkat dan menyimpan trofi anyar Piala Dunia Klub. Mereka juga akan menyandang status sebagai juara dunia hingga empat tahun ke depan!

1. Klub Pertama dalam Sejarah

Lebih bergengsi lagi, Chelsea mencatatkan sejarah sebagai kesebelasan pertama yang menjuarai Piala Dunia Klub. FIFA memang sengaja mengemas ulang turnamen itu agar lebih bergengsi.

Imbasnya, menurut Daily Mail, Minggu (20/7/2025), klub-klub lain tak berhak mencantumkan status mantan juara Piala Dunia Klub! Hal ini bikin klub-klub seperti Real Madrid, Liverpool, Manchester United, hingga Barcelona, harus gigit jari!

Klub-klub tersebut kini secara resmi disebut sebagai FIFA Intercontinental Champions atau juara Piala Interkontinental! Hanya Chelsea yang berhak menepuk dada sebagai juara dunia klub.