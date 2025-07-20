Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Sebut Chelsea Juara Piala Dunia Klub Pertama, Liverpool dan Manchester United hingga Real Madrid Gigit Jari

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |10:32 WIB
FIFA Sebut Chelsea Juara Piala Dunia Klub Pertama, Liverpool dan Manchester United hingga Real Madrid Gigit Jari
Sejumlah klub top dunia gigit jari akibat keputusan FIFA menyebut Chelsea juara Piala Dunia Klub pertama (Foto: FIFA)
A
A
A

FIFA resmi menyebut Chelsea sebagai juara Piala Dunia Klub yang pertama sepanjang sejarah. Hal ini membuat status Istimewa Real Madrid, Liverpool, hingga Manchester United, runtuh.

Chelsea tampil sebagai juara usai menaklukkan Paris Saint-Germain (PSG) 3-0 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat (AS), Senin 14 Juli 2025 dini hari WIB. Dua gol Cole Palmer (22’, 30’) plus Joao Pedro (43’), memastikan kemenangan.

Chelsea

The Blues berhak mengangkat dan menyimpan trofi anyar Piala Dunia Klub. Mereka juga akan menyandang status sebagai juara dunia hingga empat tahun ke depan!

1. Klub Pertama dalam Sejarah

Lebih bergengsi lagi, Chelsea mencatatkan sejarah sebagai kesebelasan pertama yang menjuarai Piala Dunia Klub. FIFA memang sengaja mengemas ulang turnamen itu agar lebih bergengsi.

Imbasnya, menurut Daily Mail, Minggu (20/7/2025), klub-klub lain tak berhak mencantumkan status mantan juara Piala Dunia Klub! Hal ini bikin klub-klub seperti Real Madrid, Liverpool, Manchester United, hingga Barcelona, harus gigit jari!

Klub-klub tersebut kini secara resmi disebut sebagai FIFA Intercontinental Champions atau juara Piala Interkontinental! Hanya Chelsea yang berhak menepuk dada sebagai juara dunia klub.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155265/berikut_lima_pemain_top_chelsea_yang_tampil_bersinar_usai_kalahkan_psg_3_0_di_final_piala_dunia_klub_2025-v1RP_large.jpg
5 Pemain Top Chelsea yang Tampil Bersinar Usai Kalahkan PSG 3-0 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155115/luis_enrique_pasrah_psg_kalah_0_3_dari_chelsea_di_final_piala_dunia_klub_2025-6MI9_large.jpg
Luis Enrique Ungkap Penyebab PSG Dibantai Chelsea 0-3 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155103/kronologi_luis_enrique_menampar_joao_pedro_kelar_laga_chelsea_vs_psg_marca-LyES_large.jpg
Kronologi Luis Enrique Tampar Joao Pedro Setelah Chelsea Menang 3-0 atas PSG di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155067/cole_palmer-qUlJ_large.jpg
Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan di Piala Dunia Klub 2025: Gonzalo Garcia Top Skor, Cole Palmer Pemain Terbaik!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634691/afc-champions-league-elite-dari-mahrez-hingga-nunez-saksikan-pertarungannya-secara-live-di-rcti-fei.webp
AFC Champions League Elite! Dari Mahrez hingga Nunez, Saksikan Pertarungannya Secara LIVE di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/07/bek_fc_twente_mees_hilgers.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru di FC Twente, Masa Depan Makin Suram
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement