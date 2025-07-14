Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan di Piala Dunia Klub 2025: Gonzalo Garcia Top Skor, Cole Palmer Pemain Terbaik!

DAFTAR lengkap pemenang penghargaan di Piala Dunia Klub 2025. Bintang Chelsea, Cole Palmer, turut sabet penghargaan.

Ajang Piala Dunia Klub 2025 sudah rampung digelar. Chelsea keluar sebagai juara usai menang 3-0 atas PSG di partai final.

1. Chelsea Tampil Gacor

Cole Palmer tampil gemilang di partai final. Bermain di MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat pada Senin (14/7/2025) dini hari WIB, 2 gol The Blues -julukan Chelsea- dicetak oleh Cole Palmer. Tepatnya, gol itu tercipta pada menit ke-22 dan 30.

Satu gol lain Chelsea dicetak oleh Joao Pedro (43’). Sementara PSG, mereka tak bisa membalas satu pun gol.

Hasil ini membawa Chelsea meraih gelar juara keduanya di Piala Dunia Klub. Sebelumnya, mereka sukses jadi kampiun pada 2021.

2. Cole Palmer Sabet Gelar Juara

Cole Palmer yang jadi pahlawan kemenangan Chelsea pun sabet penghargaan individu. Dia menjadi pemain terbaik Piala Dunia Klub 2025.

Di pentas Piala Dunia Klub 2025, Cole Palmer tampil ciamik. Dia sukses catatkan 3 gol dan 2 assist dari 6 penampilannya di turnamen tersebut.

Bukan hanya Cole Palmer pemain Chelsea yang sabet penghargaan individu. Penjaga gawang Chelsea, Robert Sanchez, juga terima penghargaan kiper terbaik.

Sementara itu, penghargaan top skor Piala Dunia Klub 2025 menjadi milik bintang Real Madrid, Gonzalo Garcia. Dari 6 penampilannya, Gonzalo Garcia sukses catatkan 4 gol dan 1 assist. Sayangnya, perjalanan Madrid terhenti di semifinal.

Penghargaan individu terakhir diberikan kepada Desire Doue. Pemain muda PSG ini memang tampil moncer. Dia catatkan 1 gol dari 7 penampilannya.