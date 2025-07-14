Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Fakta Chelsea Juara Piala Dunia Klub 2025 Usai Kalahkan PSG 3-0, Nomor 1 Cole Palmer Cetak Rekor!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |05:59 WIB
5 Fakta Chelsea Juara Piala Dunia Klub 2025 Usai Kalahkan PSG 3-0, Nomor 1 Cole Palmer Cetak Rekor!
Chelsea juara Piala Dunia Klub 2025. (Foto: Chelsea)
A
A
A

LIMA fakta Chelsea juara Piala Dunia Klub 2025 usai kalahkan PSG 3-0 menarik diulas. Salah satunya, bintang Chelsea, Cole Palmer, yang sukses cetak rekor ciamik.

Ya, Chelsea sukses bawa pulang trofi juara Piala Dunia Klub 2025 usai tampil ciamik di MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat pada Senin (14/7/2025) dini hari WIB. Chelsea membungkam PSG dengan skor telak 3-0.

Kesuksesan ini membuat Chelsea ukir sejumlah rekor hingga catatkan sederet fakta menarik. Apa saja?

Berikut 5 Fakta Chelsea Juara Piala Dunia Klub 2025 Usai Kalahkan PSG 3-0:

1. Cole Palmer Cetak Rekor Ciamik

Hasil Chelsea vs PSG di Final Piala Dunia Klub 2025: Cole Palmer Menggila, The Blues Juara Usai Menang 3-0!

Salah satu fakta Chelsea juara Piala Dunia Klub 2025 usai kalahkan PSG 3-0 adalah Cole Palmer yang cetak rekor ciamik. Dia jadi pemain pertama Inggris yang mencetak 2 gol di final Piala Dunia Klub.

Pada laga final melawan PSG, Cole Palmer memang tampil moncer. Dia catatkan namanya di papan skor usai cetak gol dalam waktu berdekatan.

Gol pertamanya tercipta pada menit ke-22 yang memecah kebuntuan Chelsea. Kemudian, hanya berselang delapan menit, Palmer sukses menggandakan keunggulan Chelsea.

Hal ini tak hanya membawanya menjadi pemain pertama Inggris yang cetak 2 gol di final Piala Dunia Klub. Dia juga jadi pemain ketiga Inggris yang cetak gol di final Piala Dunia Klub. Dia ikuti jejak Wayne Rooney (2008) dan Phil Foden (2023).

Palmer menutup musim dengan torehan 18 gol yang impresif. Catatan ini diukirnya hanya dua tahun setelah bergabung ke Chelsea dari Manchester City.

2. Gelar Juara Kedua Inggris di Piala Dunia Klub

Chelsea

Kesuksesan di Piala Dunia Klub 2025 membuat Chelsea kini sudah koleksi 2 gelar juara dari ajang tersebut. Sebelumnya, Chelsea sukses angkat trofi juara Piala Dunia Klub pada 2021.

Kala itu, Chelsea jadi juara usai menang atas klub Brasil, Palmeiras, di final. Bertanding hingga babak tambahan waktu, Chelsea pun menang dengan skor tipis 2-1.

 

Halaman:
1 2
      
