HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Geger! FIFA Larang Sponsor Lengan Klub di Piala Dunia Klub 2025, Chelsea dan PSG Terkena Dampak

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |13:51 WIB
Geger! FIFA Larang Sponsor Lengan Klub di Piala Dunia Klub 2025, Chelsea dan PSG Terkena Dampak
PSG tak bisa pakai sponsor di lengan saat final Piala Dunia Klub 2025. (Foto: Instagram/psg)




FEDERASI Sepakbola Dunia (FIFA) memiliki aturan mengejutkan terkait seragam tanding di Piala Dunia Klub 2025. FIFA secara tegas melarang penempatan sponsor di bagian lengan jersey klub peserta, termasuk dua finalis yang bakal bersaing di laga puncak, Chelsea dan Paris Saint-Germain (PSG).

Keputusan ini membuat area lengan jersey sepenuhnya diperuntukkan bagi logo resmi kompetisi dan kampanye FIFA. Artinya, PSG dan Chelsea yang akan berlaga di final Piala Dunia Klub 2025 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, pada Senin 14 Juli 2025 tak bisa memamerkan sponsor di lengan jersey mereka.

1. Larangan FIFA

Secara spesifik, lengan kanan setiap jersey wajib menampilkan logo resmi kompetisi Piala Dunia Klub. Sementara itu, lengan kiri akan diisi dengan logo kampanye FIFA lainnya.

“FIFA akan menyediakan lencana lengan pemain dalam jumlah yang memadai dengan logo kompetisi resmi Kompetisi, yang akan ditempelkan di lengan kanan setiap jersey. Logo kampanye FIFA yang berbeda dapat ditempelkan di lengan kiri,” bunyi peraturan perlengkapan lainnya, Pasal 30.1, dikutip dari Sportsbible, Sabtu (12/7/2025).

“FIFA akan mengomunikasikan instruksi penggunaan lencana lengan pemain kepada klub-klub peserta,” tambah peraturan FIFA tersebut.

benfica vs chelsea foto chelsea.jpg
benfica vs chelsea foto chelsea.jpg

Peraturan itu akan berdampak pada laa final Piala Dunia Klub 2025. Padahal sejak fase grup sampai laga semifinal, baik PSG maupun Chelsea tak masalah menempelkan sponsor di lengan kiri jersey.

Aturan ini jelas memberikan dampak langsung bagi Chelsea dan PSG. Chelsea, yang memiliki Live Nation sebagai sponsor di lengan kiri, tidak akan dapat menampilkan logo tersebut.

Demikian pula dengan PSG, yang sponsor lengan kirinya adalah Visit Rwanda, juga harus menanggalkan logonya pada laga final Piala Dunia Klub 2025 nanti. Tentu pihak sponsor tak senang dengan kebijakan FIFA itu.

 



      
