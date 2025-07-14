Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luis Enrique Ungkap Penyebab PSG Dibantai Chelsea 0-3 di Final Piala Dunia Klub 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |10:41 WIB
Luis Enrique Ungkap Penyebab PSG Dibantai Chelsea 0-3 di Final Piala Dunia Klub 2025
Luis Enrique pasrah PSG kalah 0-3 dari Chelsea di final Piala Dunia Klub 2025. (Foto: Laman resmi PSG)
PELATIH Paris Saint-Germain (PSG) Luis Enrique mengungkap penyebab skuad asuhannya kalah 0-3 dari Chelsea di final Piala Dunia Klub 2025 yang dilangsungkan di MetLife Stadium, Amerika Serikat Senin (14/7/2025) dini hari WIB. Lucho -sapaan akrab Luis Enrique- tanpa segan memuji kepintaran pelatih Chelsea Enzo Maresca yang menyebabkan PSG gagal berkembang sepanjang pertandingan.

“Kami gagal menemukan ritme permainan kami. Di saat bersamaan, Chelsea menekan kami dengan sangat baik. Hari ini Chelsea lebih unggul,” kata Luis Enrique, Okezone mengutip dari DAZN, Senin (14/7/2025).

1. Chelsea Bermain Efektif

Cole Palmer dan Joao Pedro bikin kolaborasi gila di final Piala Dunia Klub 2025. (Foto: Instagram/@Chelseafc
Cole Palmer dan Joao Pedro bikin kolaborasi gila di final Piala Dunia Klub 2025. (Foto: Instagram/@Chelseafc

Luis Enrique juga mengakui efektivitas permainan Chelsea asuhan Enzo Maresca. Secara penguasaan bola, Les Parisiens -julukan PSG- lebih dominan dengan ball possession mencapai 66 berbanding 34 persen milik Chelsea.

Namun, penguasaan bola di atas menjadi sia-sia jika tidak ada gol yang masuk ke gawang lawan. Sepanjang laga, PSG membuat enam shot on target tapi semuanya dimentahkan kiper Chelsea, Robert Sanchez.

Di saat bersamaan dari lima shot on target yang dibuat Chelsea, tiga di antaranya masuk ke gawang PSG kawalan Gianluigi Donnarumma. Gol-gol Chelsea dicetak Cole Palmer pada menit 22 dan 30, serta Joao Pedro (43’). Kondisi ini yang membuat Luis Enrique angkat topi kepada Chelsea.

“Saya pikir Chelsea pantas menang karena efektivitas mereka,” tegas Luis Enrique.

 

