HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Top Chelsea yang Tampil Bersinar Usai Kalahkan PSG 3-0 di Final Piala Dunia Klub 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |19:14 WIB
5 Pemain Top Chelsea yang Tampil Bersinar Usai Kalahkan PSG 3-0 di Final Piala Dunia Klub 2025
Berikut lima pemain top Chelsea yang tampil bersinar usai kalahkan PSG 3-0 di final Piala Dunia Klub 2025 (Foto: FIFA)
BERIKUT lima pemain top Chelsea yang tampil bersinar usai kalahkan PSG 3-0 di Final Piala Dunia Klub 2025. Salah satunya adalah pahlawan kemenangan yakni Cole Palmer.

Laga final Piala Dunia Klub 2025 antara Chelsea vs PSG itu digelar di Stadion MetLife, New Jeryse, Amerika Serikat (AS), Senin (14/7/2025) dini hari WIB. Tak diunggulkan, The Blues malah menang telak 3-0!

Cole Palmer dan Joao Pedro bikin kolaborasi gila di final Piala Dunia Klub 2025 @Chelseafc

Seluruh gol Chelsea dicatatkan pada babak pertama lewat Palmer (22’, 30’) dan Joao Pedro (43’). Lantas, siapa saja lima pemain top London Biru yang tampil bersinar?

5 Pemain Top Chelsea yang Tampil Bersinar Usai Kalahkan PSG 3-0 di Final Piala Dunia Klub 2025

1. Cole Palmer

Cole Palmer

Tentu saja sinar pemain satu ini paling terang. Betapa tidak, Palmer bikin dua gol dan satu assist di laga final Piala Dunia Klub 2025!

Dua golnya juga menjadi ciri khas pemain asal Inggris itu. Ia sangat tenang dalam membuka ruang dan menyelesaikan peluang serta mengedepankan akurasi ketimbang kekuatan tembakan.

2. Moises Caicedo

Moises Caicedo

Peran pemain satu ini mungkin tidak terlalu terlihat. Akan tetapi, Caicedo menunjukkan kelasnya di pertandingan dini hari tadi.

Tanpa pemain berpaspor Ekuador ini, lini tengah Chelsea akan kalah total dari PSG. Caicedo mampu meredam trio Vitinha, Joao Neves, dan Fabian Ruiz, yang selalu tampil gila-gilaan.

 

Halaman:
1 2 3
      
