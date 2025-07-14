4 Klub Lolos Piala Dunia Klub 2029, Ada Chelsea?

Chelsea belum tentu tampil di Piala Dunia Klub 2029 sekalipun juara edisi 2025. (Foto: Laman resmi Chelsea)

SEBANYAK 4 klub sudah dipastikan lolos Piala Dunia Klub 2029. Kok bisa sebuah klub sudah dipastikan lolos Piala Dunia Klub 2029 ketika kejuaraan masih berlangsung empat tahun lagi? Sesuai regulasi, 32 peserta Piala Dunia Klub 2029 beranggotakan masing-masing juara di enam Konfederasi terhitung dari 2024-2025 hingga 2028-2029.

Selain juara Konfederasi, peserta Piala Dunia Klub 2029 adalah tim-tim dengan ranking tertinggi di kompetisi antarklub Eropa dan Amerika Selatan dalam empat tahun ke depan. Nantinya, tuan rumah mendapatkan satu slot, UEFA (12), OFC (1), CONMEBOL (6), CONCACAF (4), CAF (4) dan AFC (4). Lantas, siapa saja klub yang sudah dipastikan mentas di Piala Dunia Klub 2029?

Berikut 4 klub lolos Piala Dunia Klub 2029:

1. PSG (Juara Liga Champions 2024-2025)

Paris Saint-Germain (PSG) superior di Liga Champions 2024-2025. Sejumlah klub teras Eropa disingkirkan raksasa Prancis tersebut. Sebut saja Liverpool di babak 16 besar, Aston Villa (perempatfinal), Arsenal (semifinal) dan Inter Milan (final).

Hasil positif di Liga Champions 2024-2025 hampir berlanjut di Piala Dunia Klub 2025. Sayangnya di final Piala Dunia Klub 2025, PSG kalah 0-3 dari tim kejutan, Chelsea. Setelah gagal tahun ini, PSG ini membayar rasa penasaran mereka dengan juara Piala Dunia Klub 2029.

2. Cruz Azul (Juara Liga Champions CONCACAF 2025)

Cruz Azul tampil di Piala Dunia Klub 2029. (Foto: X/@cruzazul)

Cruz Azul keluar sebagai juara Liga Champions CONCACAF 2025 setelah menang agregat 2-1 atas klub Meksiko lain, UANL. Di leg I final Liga Champions CONCACAF 2025 yang berlangsung di markas UANL, skor sama kuat 1-1.

Saat gantian menjadi tuan rumah, Crul Azul menang 1-0 sehingga berhak menjadi juara. Menarik menanti aksi Cruz Azul di Piala Dunia Klub 2029.