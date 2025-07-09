Prediksi Skor PSG vs Real Madrid di Semifinal Piala Dunia Klub 2025

PREDIKSI skor PSG vs Real Madrid di semifinal Piala Dunia Klub 2025. Laga seru ini akan digelar di MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat, pada Kamis 10 Juli 2025 pukul 02.00 WIB.

Nantinya, pemenang laga ini sudah dinanti Chelsea di babak final Piala Dunia Klub 2025. Lantas siapakah yang lolos ke final? Los Blancos -julukan Real Madrid- atau PSG?

1. PSG vs Real Madrid

PSG dan Real Madrid sama-sama tampil tangguh di Piala Dunia Klub 2025. Di fase grup, keduanya sama-sama sabet gelar juara grup.

Kemudian, tren positif dua klub raksasa Eropa ini berlanjut ke fase gugur. PSG menumbangkan Inter Miami 4-0 di babak 16 besar hingga Bayern Munich dengan skor 2-0 di babak perempatfinal.

Sementara Real Madrid, mereka menyingkirkan Juventus di 16 besar dengan skor 1-0. Sementara di perempatfinal, Madrid menang tipis 3-2 atas Borussia Dortmund.

Kini, menarik menantikan duel PSG vs Real Madrid. Sosok Kylian Mbappe pun jadi sorotan besar. Sebab, ini pertama kalinya Mbappe akan hadapi PSG yang notabene mantan klubnya dengan seragam Real Madrid.

Tetapi, pelatih PSG, Luis Enrique, memastikan klubnya takkan terbawa suasana soal Mbappe. Semua pemain akan fokus meraih kemenangan demi lolos ke final dan jaga asa rebut gelar juara.

“Ini pertanyaan soal masa lalu dan saya di sini bukan untuk bicara masa lalu, saya cuma berpikir soal masa depan. Tentu saja, kami sangat termotivasi karena akan menghadapi tim tersukses di dunia,” ujar Enrique, dikutip dari ESPN, Rabu (9/8/2025).