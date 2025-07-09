Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor PSG vs Real Madrid di Semifinal Piala Dunia Klub 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |14:59 WIB
Prediksi Skor PSG vs Real Madrid di Semifinal Piala Dunia Klub 2025
Kylian Mbappe kala membela Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

PREDIKSI skor PSG vs Real Madrid di semifinal Piala Dunia Klub 2025. Laga seru ini akan digelar di MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat, pada Kamis 10 Juli 2025 pukul 02.00 WIB.

Nantinya, pemenang laga ini sudah dinanti Chelsea di babak final Piala Dunia Klub 2025. Lantas siapakah yang lolos ke final? Los Blancos -julukan Real Madrid- atau PSG?

PSG vs Bayern Munich

1. PSG vs Real Madrid

PSG dan Real Madrid sama-sama tampil tangguh di Piala Dunia Klub 2025. Di fase grup, keduanya sama-sama sabet gelar juara grup.

Kemudian, tren positif dua klub raksasa Eropa ini berlanjut ke fase gugur. PSG menumbangkan Inter Miami 4-0 di babak 16 besar hingga Bayern Munich dengan skor 2-0 di babak perempatfinal.

Sementara Real Madrid, mereka menyingkirkan Juventus di 16 besar dengan skor 1-0. Sementara di perempatfinal, Madrid menang tipis 3-2 atas Borussia Dortmund.

Kini, menarik menantikan duel PSG vs Real Madrid. Sosok Kylian Mbappe pun jadi sorotan besar. Sebab, ini pertama kalinya Mbappe akan hadapi PSG yang notabene mantan klubnya dengan seragam Real Madrid.

Tetapi, pelatih PSG, Luis Enrique, memastikan klubnya takkan terbawa suasana soal Mbappe. Semua pemain akan fokus meraih kemenangan demi lolos ke final dan jaga asa rebut gelar juara.

“Ini pertanyaan soal masa lalu dan saya di sini bukan untuk bicara masa lalu, saya cuma berpikir soal masa depan. Tentu saja, kami sangat termotivasi karena akan menghadapi tim tersukses di dunia,” ujar Enrique, dikutip dari ESPN, Rabu (9/8/2025).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/51/3156642/sejumlah_klub_top_dunia_gigit_jari_akibat_keputusan_fifa_menyebut_chelsea_juara_piala_dunia_klub_pertama-ngRA_large.jpg
FIFA Sebut Chelsea Juara Piala Dunia Klub Pertama, Liverpool dan Manchester United hingga Real Madrid Gigit Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155265/berikut_lima_pemain_top_chelsea_yang_tampil_bersinar_usai_kalahkan_psg_3_0_di_final_piala_dunia_klub_2025-v1RP_large.jpg
5 Pemain Top Chelsea yang Tampil Bersinar Usai Kalahkan PSG 3-0 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155115/luis_enrique_pasrah_psg_kalah_0_3_dari_chelsea_di_final_piala_dunia_klub_2025-6MI9_large.jpg
Luis Enrique Ungkap Penyebab PSG Dibantai Chelsea 0-3 di Final Piala Dunia Klub 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/51/3155103/kronologi_luis_enrique_menampar_joao_pedro_kelar_laga_chelsea_vs_psg_marca-LyES_large.jpg
Kronologi Luis Enrique Tampar Joao Pedro Setelah Chelsea Menang 3-0 atas PSG di Final Piala Dunia Klub 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630465/daftar-37-pemain-timnas-voli-indonesia-di-pelatnas-proyeksi-sea-games-2025-egi.webp
Daftar 37 Pemain Timnas Voli Indonesia di Pelatnas Proyeksi SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/timnas_aljazair_1.jpg
Daftar 20 Negara Kantongi Tiket Piala Dunia 2026: Aljazair Jadi Pendatang Terbaru!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement