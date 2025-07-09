PSG Menang 1-0 atas Real Madrid di Semifinal Piala Dunia Klub 2025?

PARIS Saint-Germain (PSG) menang 1-0 atas Real Madrid di semifinal Piala Dunia Klub 2025? Sesuai jadwal, duel Les Parisiens -julukan PSG- vs Real Madrid digelar di MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat pada Kamis 10 Juli 2025 pukul 02.00 WIB.

Dua klub ibu kota dari masing-masing negara ini sedang moncer. Dalam sembilan laga terakhir (khusus bertemu klub-klub Eropa), PSG asuhan Luis Enrique tidak terkalahkan. Hal itu termasuk saat menggilas Inter Milan 5-0 di final Liga Champions 2024-2025.

Real Madrid harus menghadapi laga sulit kontra PSG

Begitu juga Real Madrid yang pelan-pelan menggila di bawah asuhan pelatih anyar, Xabi Alonso. Dalam lima laga di bawah asuhan Xabi Alonso, Los Blancos -julukan Real Madrid- tidak terkalahkan dengan koleksi empat menang dan satu imbang.

1. PSG Lebih Solid

Namun, ada satu alasan kenapa PSG lebih dijagokan memenangkan pertandingan ketimbang Real Madrid. Dalam dua tahun terakhir, para pemain PSG sudah merumput bersama-sama di bawah asuhan Luis Enrique.

Hasilnya PSG racikan Luis Enrique memenangkan tujuh trofi, termasuk treble winner pada 2024-2025! Di sisi lain, Xabi Alonso masih menakar kekuatan Real Madrid.

Ditambah lagi di skuad Real Madrid terdapat banyak pemain baru seperti Dean Huijsen dan Trent Alexander-Arnold, sehingga membutuhkan adaptasi. Jadi, Okezone memprediksi PSG lebih condong dijagokan memenangkan pertandingan.