Dusan Vlahovic Hanya Mau ke AC Milan, Juventus Siap Lepas dengan Syarat

JUVENTUS dan AC Milan tengah bernegosiasi langsung untuk transfer Dusan Vlahovic. Apalagi, sang striker kabarnya hanya ingin pindah ke Stadion San Siro.

Kontrak Vlahovic di Juventus masih berlaku hingga 30 Juni 2026. Namun, attacante berpaspor Serbia itu tidak masuk dalam rencana pelatih Igor Tudor musim depan.

1. Gaji Fantastis

Bianconeri hendak melepas Vlahovic di musim panas 2025. Selain tak dibutuhkan Tudor, gaji pemain berusia 25 tahun itu sangat fantastis yakni mencapai 370 ribu Euro (setara Rp7 miliar) per pekan menurut situs Capology.

Milan bisa jadi solusi untuk masalah Juventus dengan Vlahovic. Apalagi, Il Diavolo Rosso kini dilatih Massimiliano Allegri yang pernah bekerja sama dengan sang striker di Turin beberapa waktu lalu.

Dilansir dari Football Italia, Jumat (1/8/2025), kedua klub kini tengah menjalin kontak untuk segera merampungkan transfer Vlahovic. Hati sang bomber juga sudah tertambat di Milan.

2. Klausul

Soal harga, kedua klub kemungkinan akan sepakat di angka 15 juta Euro (setara Rp282 miliar). Namun, Direktur Olahraga Juventus, Damien Comolli, bersikeras Vlahovic hanya akan pergi dengan syarat khusus yang ditetapkan oleh pihak klub.

Syarat tersebut bisa saja persoalan add-ons. Diperkirakan, kedua klub tengah membahas berapa persisnya harga jual Vlahovic. Lalu, mereka sama-sama mencari solusi perihal bonus atau klausul lain yang tidak sulit untuk diaktifkan di masa depan.