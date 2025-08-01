Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Dusan Vlahovic Hanya Mau ke AC Milan, Juventus Siap Lepas dengan Syarat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |08:39 WIB
Dusan Vlahovic Hanya Mau ke AC Milan, Juventus Siap Lepas dengan Syarat
Juventus siap melepas Dusan Vlahovic ke AC Milan (Foto: Instagram/@vlahovicdusan)
A
A
A

JUVENTUS dan AC Milan tengah bernegosiasi langsung untuk transfer Dusan Vlahovic. Apalagi, sang striker kabarnya hanya ingin pindah ke Stadion San Siro.

Kontrak Vlahovic di Juventus masih berlaku hingga 30 Juni 2026. Namun, attacante berpaspor Serbia itu tidak masuk dalam rencana pelatih Igor Tudor musim depan.

1. Gaji Fantastis

Dusan Vlahovic. ig/vlahovicdusan

Bianconeri hendak melepas Vlahovic di musim panas 2025. Selain tak dibutuhkan Tudor, gaji pemain berusia 25 tahun itu sangat fantastis yakni mencapai 370 ribu Euro (setara Rp7 miliar) per pekan menurut situs Capology.

Milan bisa jadi solusi untuk masalah Juventus dengan Vlahovic. Apalagi, Il Diavolo Rosso kini dilatih Massimiliano Allegri yang pernah bekerja sama dengan sang striker di Turin beberapa waktu lalu.

Dilansir dari Football Italia, Jumat (1/8/2025), kedua klub kini tengah menjalin kontak untuk segera merampungkan transfer Vlahovic. Hati sang bomber juga sudah tertambat di Milan.

2. Klausul

Soal harga, kedua klub kemungkinan akan sepakat di angka 15 juta Euro (setara Rp282 miliar). Namun, Direktur Olahraga Juventus, Damien Comolli, bersikeras Vlahovic hanya akan pergi dengan syarat khusus yang ditetapkan oleh pihak klub.

Syarat tersebut bisa saja persoalan add-ons. Diperkirakan, kedua klub tengah membahas berapa persisnya harga jual Vlahovic. Lalu, mereka sama-sama mencari solusi perihal bonus atau klausul lain yang tidak sulit untuk diaktifkan di masa depan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179870/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-fNlD_large.jpg
Suporter Optimistis Ole Romeny Gabung Persib Bandung: Michael Essien Saja Pernah Didatangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/261/3179833/ole_romeny_disebut_akan_gabung_persib_bandung-zhyt_large.jpg
Ole Romeny Disebut Gabung Persib Bandung jika Lolos Fase Gugur AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173455/mathew_baker_resmi_dikontrak_melbourne_city_fc-3bIq_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Mathew Baker Resmi Dikontrak Melbourne City hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3171831/rizky_ridho_dikabarkan_diincar_terengganu_fc_pssi-0bzT_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho Gabung Klub Malaysia Terengganu FC?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639359/luar-biasa-petenis-indonesia-janice-tjen-tembus-final-chennai-open-2025-mkb.webp
Luar Biasa, Petenis Indonesia Janice Tjen Tembus Final Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/mohamed_salah_menjadi_bintang_kemenangan_liverpool.jpg
Cetak Gol Ke-250, Mohamed Salah Tegaskan Kebangkitan Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement