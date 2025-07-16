Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Masuk Radar Juventus, Gabung Musim Panas 2025?

KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, kabarnya masuk radar Juventus. Akankah Emil resmi gabung pada musim panas 2025?

Emil ingin didatangkan Bianconeri -julukan Juventus- jika Mattia Perin hengkang pada bursa transfer musim panas 2025. Jadi, nasib Emil bergantung ke Mattia Perin.

1. Emil Audero Dilirik Juventus

Emil Audero belakangan ini dikabarkan akan hengkang dari Como. Pemain berusia 28 tahun itu sempat dikaitkan dengan beberapa klub, diantaranya Palermo hingga Hellas Verona.

Emil diincar Palermo karena penampilan apiknya bersama klub saat menjalani peminjaman pada musim lalu. Sementara, bagi Hellas Verona, Emil adalah sosok yang cocok andai Lorenzo Montipo pergi.

Terbaru, Emil Audero dikabarkan sedang dibidik klub masa kecilnya, Juventus. Bianconeri mengincar kiper Timnas Indonesia itu jika Mattia Perin hengkang. Selain Emil, Montipo juga menjadi sasaran Juventus.

"Dengan (kemungkinan) kepergian Perin, Juventus harus mencari penggantinya, pemain bernomor punggung dua belas yang baru. Dan dua nama menonjol," tulis laporan Tuttomercatoweb, dikutip pada Rabu (16/7/2025).

"Lorenzo Montipò dari Hellas Verona, yang juga diminati Torino, dan Emil Audero dari Como, pemain yang kembali dan pencalonannya telah mendapatkan perhatian dalam beberapa hari terakhir," tambahnya.