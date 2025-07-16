Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Masuk Radar Juventus, Gabung Musim Panas 2025?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |02:05 WIB
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Masuk Radar Juventus, Gabung Musim Panas 2025?
Emil Audero masuk radar Juventus. (Foto: PSSI)
A
A
A

KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, kabarnya masuk radar Juventus. Akankah Emil resmi gabung pada musim panas 2025?

Emil ingin didatangkan Bianconeri -julukan Juventus- jika Mattia Perin hengkang pada bursa transfer musim panas 2025. Jadi, nasib Emil bergantung ke Mattia Perin.

Emil Audero

1. Emil Audero Dilirik Juventus

Emil Audero belakangan ini dikabarkan akan hengkang dari Como. Pemain berusia 28 tahun itu sempat dikaitkan dengan beberapa klub, diantaranya Palermo hingga Hellas Verona.

Emil diincar Palermo karena penampilan apiknya bersama klub saat menjalani peminjaman pada musim lalu. Sementara, bagi Hellas Verona, Emil adalah sosok yang cocok andai Lorenzo Montipo pergi.

Terbaru, Emil Audero dikabarkan sedang dibidik klub masa kecilnya, Juventus. Bianconeri mengincar kiper Timnas Indonesia itu jika Mattia Perin hengkang. Selain Emil, Montipo juga menjadi sasaran Juventus.

"Dengan (kemungkinan) kepergian Perin, Juventus harus mencari penggantinya, pemain bernomor punggung dua belas yang baru. Dan dua nama menonjol," tulis laporan Tuttomercatoweb, dikutip pada Rabu (16/7/2025).

"Lorenzo Montipò dari Hellas Verona, yang juga diminati Torino, dan Emil Audero dari Como, pemain yang kembali dan pencalonannya telah mendapatkan perhatian dalam beberapa hari terakhir," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/47/3174791/jay_idzes-wYq1_large.jpg
Media Italia Juluki Jay Idzes Raksasa di Udara karena Tampil Begitu Kuat di Lini Pertahanan Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/47/3174692/juventus_vs_ac_milan-QxyF_large.jpg
Massimiliano Allegri Ungkap Penyebab AC Milan Kesulitan Menang hingga Ditahan Juventus 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/47/3174674/as_roma_menang_2_1_atas_fiorentina_di_liga_italia_2025_2026-0gAx_large.jpg
Hasil Fiorentina vs AS Roma di Liga Italia 2025-2026: Menang Comeback 2-1, Il Lupi Naik ke Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/47/3174560/hasil_inter_milan_vs_cremonese_di_liga_italia_2025_2026_interen-Ih3s_large.jpg
Tanpa Kiper Timnas Indonesia Emil Audero, Cremonese Dihajar Inter Milan 1-4 di Liga Italia 2025-2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633189/indonesia-golf-festival-2025-hadirkan-pengalaman-bermain-dan-merayakan-olahraga-yti.webp
Indonesia Golf Festival 2025 Hadirkan Pengalaman Bermain dan Merayakan Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/madura_united_vs_dewa_united.jpg
Hasil Super League: Madura United Perkasa Tumbangkan Dewa United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement