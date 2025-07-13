Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Resmi Gabung Juventus pada Musim Panas 2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |08:36 WIB
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Resmi Gabung Juventus pada Musim Panas 2025?
Emil Audero berpotensi gabung Juventus pada musim panas 2025. (Foto: Instagra/@emil_audero)
KABAR mengejutkan datang dari kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Emil Audero. Pemegang dua caps bersama Timnas Indonesia itu dikabarkan akan dibeli Juventus pada bursa transfer musim panas 2025.

“Juventus berencana memulangkan kembali Emil Audero di bursa transfer musim panas ini. Emil dipersiapkan menggantikan Mattia Perin yang akan meninggalkan Juventus,” kata jurnalis La Gazzetta dello Sport yang biasa membahas Juventus, Giovanni Albanese.

1. Kode dari Juventus

Emil Audero bantu Timnas Indonesia menang atas China. (Foto: Okezone/Isra Triansyah)
Emil Audero bantu Timnas Indonesia menang atas China. (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

Medio Juni 2025, akun Instagram Juventus mengunggah foto Emil Audero pada 2014. Saat itu, Emil Audero datang bersama Juventus untuk menghadapi ISL All Stars di SUGBK.

“2021: Datang bersama Juve untuk menghadapi ISL All Stars di SUGBK. 2025: Menjaga clean sheet melawan Tiongkok bersama Indonesia di SUGBK,” tulis akun Instagram @juventus.

2. Diincar Hellas Verona dan Palermo

Sebelum dikaitkan dengan Juventus, Emil Audero masuk radar Hellas Verona dan Palermo. Hellas Verona merupakan salah satu klub kontestan Liga Italia 2025-2026.

Sementara Palermo, sudah paham betul kualitas Emil Audero. Musim lalu, Palermo meminjam Emil Audero dari klub Liga Italia, Como 1907, di paruh musim.

 

