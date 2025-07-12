Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Masuk Radar Hellas Verona, Tinggalkan Como 1907?

KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, dikabarkan masuk radar Hellas Verona. Akankah dia resmi tinggalkan Como 1907 pada bursa transfer musim panas 2025 ini?

Hellas Verona menjadikan Emil alternatif jika tak mencapai kesepakatan dengan kiper utama mereka, Lorenzo Montipo. Jadi, kepindahan Emil masih bergantung pada masa depan Montipo.

1. Emil Audero Dilirik Hellas Verona

Hellas Verona saat ini sedang gamang karena Montipo tak kunjung menandatangani kontrak baru. Padahal, kontrak penjaga gawang berusia 29 tahun itu menyisakan satu tahun lagi.

Jika tidak ada kepastian, Montipo bisa saja hengkang pada bursa transfer tahun depan secara gratis. Hellas Verona sejatinya masih mempunyai tiga kiper lainnya, yakni Simone Perilli, Federico Magro, dan Mattia Chiesa.

Namun, menurut laporan Tuttomercatoweb, klub langsung mencari kiper alternatif sebagai antisipasi jika tidak ada kesepakatan baru dengan Montipo. Dari desas-desus, dua nama mengudara.

Keduanya adalah Marco Silvestri yang berstatus tanpa klub, dan Emil Audero yang saat ini mempunyai kontrak dengan Como. Keduanya sedang dipantau serius oleh Hellas Verona.

"Di antara kandidat yang dipantau untuk kemungkinan pengganti Montipo adalah Marco Silvestri, yang saat ini berstatus bebas agen setelah menghabiskan satu musim di antara Sampdoria dan Empoli," tulis laporan Tuttomercatoweb, Sabtu (12/7/2025).

"Alternatifnya adalah Emil Audero dari Como," sambung laporan tersebut.