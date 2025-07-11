Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Takut Emil Audero dan Maarten Paes, Cahya Supriadi Siap Bersaing demi Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |04:01 WIB
Tak Takut Emil Audero dan Maarten Paes, Cahya Supriadi Siap Bersaing demi Timnas Indonesia
Kiper Timnas Indonesia U-23, Cahya Supriadi. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Kiper PSIM Yogyakarta, Cahya Supriadi ingin tetap dipercaya membela Timnas Indonesia meski harus bersaing dengan Emil Audero dan Maarten Paes. Demi mewujudkan keinginannya itu, Cahya bakal berupaya menjadi lebih baik.

Termasuk memanfaatkan kepercayaan pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg. Ia akan memaksimalkan peluang di tim kelompok umur agar bisa meyakinkan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk terus memanggilnya ke tim senior.

1. Ingin Terus Bela Timnas Indonesia

Saat ini, pemain berposisi kiper tersebut menjadi bagian dalam Timnas Indonesia U-23. Dia bergabung dalam pemusatan latihan (TC) untuk Piala AFF U-23 2025.

TC itu berlangsung di Jakarta, sejak sejak 20 Juni sampai 14 Juli 2025. Sementara itu, Piala AFF U-23 2025 akan berlangsung pada 15-29 Juli 2025.

Cahya mengatakan menjadi bagian dari Timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Karena itu, dia akan berusaha memberikan performa terbaiknya selama membela Timnas Indonesia U-23.

Emil Audero. (Foto: PSSI)
Emil Audero. (Foto: PSSI)

“Saya ingin terus dipercaya di Timnas, baik di level muda maupun senior. Itu target saya, terus berproses, berkembang, dan memberikan yang terbaik untuk negara ini,” kata Cahya dilansir dari laman Kita Garuda, Jumat (11/7/2025).

2. Timnas Indonesia U-23 Siap Bertarung di Piala AFF U-23 2025

Sebatas informasi, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kalau Grup B, dihuni, Vietnam, Kamboja, dan Laos sedangkan Grup C ada, Thailand, Myanmar, dan Timor Leste

 

