HOME BOLA LIGA ITALIA

Luka Modric Resmi Gabung AC Milan, Jadon Sancho Selangkah Menuju Juventus

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |05:44 WIB
Luka Modric Resmi Gabung AC Milan, Jadon Sancho Selangkah Menuju Juventus
Luka Modric resmi gabung AC Milan. (Foto: AC Milan)
A
A
A

LUKA Modric resmi gabung AC Milan. Sementara itu, Jadon Sancho selangkah menunju Juventus.

Ya, bursa transfer musim panas 2025 masih terus dibuka. Sejumlah tim terus bergeliat mendatangkan pemain bintang demi membuat skuadnya makin tangguh pada musim depan.

Luka Modric

1. Luka Modric Resmi Jadi Pemain Baru AC Milan

Salah satu pemain yang berpindah tim pada bursa transfer musim panas 2025 adalah Luka Modric. Dia resmi meninggalkan Real Madrid untuk menghadapi tantangan baru dengan gabung AC Milan.

Dilansir dari Football Italia, Selasa (15/7/2025), Luka Modric telah resmi menandatangani kontrak dengan Milan sebagai status bebas transfer. Dia dikontrak satu tahun dan opsi perpanjangan.

Gelandang asal Kroasia tersebut telah menyetujui persyaratan pribadi dengan AC Milan sejak bulan lalu. Tetapi, dia menunggu selesai membela Real Madrid di Piala Dunia Klub 2025.

Modric pun terbang pagi ini untuk menjalani tes medis dengan AC Milan, sebelum menandatangani kontrak satu tahun dengan opsi perpanjangan hingga musim panas 2027. Modric akan mengenakan jersey nomor 14 di Milan.

Kedatangan Modric bisa membawa AC Milan tampil kian tangguh. Sebab, Modric merupakan pemain sarat akan pengalaman. Dia telah mencatatkan 188 caps untuk Timnas Kroasia, serta 597 pertandingan dengan jersey Real Madrid selama 13 tahun.

Ia memenangkan hampir segalanya bersama Real Madrid, termasuk Ballon d’Or 2018, enam trofi Liga Champions, empat gelar La Liga, lima edisi Piala Dunia Klub, lima Piala Super UEFA, dua Copa del Rey, dan lima Piala Super Spanyol. Milan menjadi klub keempat dalam kariernya setelah GNK Dinamo Zagreb, Tottenham Hotspur, dan Real Madrid.

 

