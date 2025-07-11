Arsenal Gemar Beli Pemain Chelsea di Bursa Transfer Musim Panas 2025, Kali Ini Noni Madueke

ARSENAL gemar beli pemain Chelsea di bursa transfer musim panas 2025. Kali ini, mereka mendatangkan Noni Madueke.

Sebelumnya, Arsenal diketahui merekrut Kepa Arrizabalaga. Sang kiper asal Spanyol itu diketahui juga pernah membela Chelsea.

1. Arsenal Sepakati Transfer Noni Madueke

Ya, Arsenal sepakati transfer Noni Mandueke dari Chelsea. Dilansir dari akun Instagram @brfootball, Jumat (11/7/2025), Arsenal harus merogoh kocek sebesar USD68 juta atau sekira Rp1,1 triliun untuk mendapatkan striker berusia 23 tahun itu.

“Noni Madueke pindah ke Arsenal dengan harga sekira USD68 juta, menurut @fabriziorom,” tulis akun @brfootball, Jumat (11/7/2025).

Kabarnya, dana tersebut sudah termasuk bonus-bonus. Kini, proses transfer Madueke dari Chelsea ke Arsenal pun hanya tinggal merampungkan tes medis.

Kemudian, Madueke akan menandatangani kontrak dengan Arsenal. Dengan begitu, kehadiran sang pemain pun akan segera diumumkan Arsenal.