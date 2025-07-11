Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Gemar Beli Pemain Chelsea di Bursa Transfer Musim Panas 2025, Kali Ini Noni Madueke

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |16:15 WIB
Arsenal Gemar Beli Pemain Chelsea di Bursa Transfer Musim Panas 2025, Kali Ini Noni Madueke
Noni Madueke kala membela Chelsea. (Foto: Chelsea)
A
A
A

ARSENAL gemar beli pemain Chelsea di bursa transfer musim panas 2025. Kali ini, mereka mendatangkan Noni Madueke.

Sebelumnya, Arsenal diketahui merekrut Kepa Arrizabalaga. Sang kiper asal Spanyol itu diketahui juga pernah membela Chelsea.

Noni Madueke

1. Arsenal Sepakati Transfer Noni Madueke

Ya, Arsenal sepakati transfer Noni Mandueke dari Chelsea. Dilansir dari akun Instagram @brfootball, Jumat (11/7/2025), Arsenal harus merogoh kocek sebesar USD68 juta atau sekira Rp1,1 triliun untuk mendapatkan striker berusia 23 tahun itu.

“Noni Madueke pindah ke Arsenal dengan harga sekira USD68 juta, menurut @fabriziorom,” tulis akun @brfootball, Jumat (11/7/2025).

Kabarnya, dana tersebut sudah termasuk bonus-bonus. Kini, proses transfer Madueke dari Chelsea ke Arsenal pun hanya tinggal merampungkan tes medis.

Kemudian, Madueke akan menandatangani kontrak dengan Arsenal. Dengan begitu, kehadiran sang pemain pun akan segera diumumkan Arsenal.

 

