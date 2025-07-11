Lepas Noni Madueke ke Arsenal, Chelsea Cuan Rp461 Miliar

Chelsea akan meraup untung 21 juta poundsterling atau Rp461 miliar jika Noni Madueke resmi ke Arsenal (Foto: Instagram/@nonzinoo10)

ARSENAL selangkah lagi mendapatkan Noni Madueke dari Chelsea. Meski kehilangan pemain, The Blues bakal meraup cuan 21 juta poundsterling (setara Rp461 miliar)!

Madueke sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Arsenal beberapa waktu lalu. Transfernya kini tinggal di tahap negosiasi antara kedua klub.

1. 50 Juta Poundsterling

Arsenal disebut merogoh kocek hingga 50 juta poundsterling (setara Rp1,1 triliun) untuk memindahkan Madueke dari London Barat ke Utara. Kabar itu disampaikan oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano.

“Noni Madueke ke Arsenal, ini dia! Biaya yang disepakati mencapai 50 juta poundsterling beserta add-ons, lampu hijau dari Chelsea,” cuit Romano lewat akun X @FabrizioRomano, Jumat (11/7/2025).

“Madueke sudah sepakat dengan kontrak lima tahun dari Arsenal dan sekarang dia tinggal selangkah lagi bergabung,” imbuh pria berkebangsaan Italia itu.

Chelsea akan menangguk untung sebesar 21 juga poundsterling jika transfer ini terlaksana. Sebab, mereka mendatangkan Madueke dari PSV Eindhoven pada 2023 dengan mahar 29 juta poundsterling (setara Rp637 miliar).