Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Lepas Noni Madueke ke Arsenal, Chelsea Cuan Rp461 Miliar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |15:01 WIB
Lepas Noni Madueke ke Arsenal, Chelsea Cuan Rp461 Miliar
Chelsea akan meraup untung 21 juta poundsterling atau Rp461 miliar jika Noni Madueke resmi ke Arsenal (Foto: Instagram/@nonzinoo10)
A
A
A

ARSENAL selangkah lagi mendapatkan Noni Madueke dari Chelsea. Meski kehilangan pemain, The Blues bakal meraup cuan 21 juta poundsterling (setara Rp461 miliar)!

Madueke sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Arsenal beberapa waktu lalu. Transfernya kini tinggal di tahap negosiasi antara kedua klub.

1. 50 Juta Poundsterling

Noni Madueke membawa Chelsea unggul 2-0 atas Luton Town (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

Arsenal disebut merogoh kocek hingga 50 juta poundsterling (setara Rp1,1 triliun) untuk memindahkan Madueke dari London Barat ke Utara. Kabar itu disampaikan oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano.

“Noni Madueke ke Arsenal, ini dia! Biaya yang disepakati mencapai 50 juta poundsterling beserta add-ons, lampu hijau dari Chelsea,” cuit Romano lewat akun X @FabrizioRomano, Jumat (11/7/2025).

“Madueke sudah sepakat dengan kontrak lima tahun dari Arsenal dan sekarang dia tinggal selangkah lagi bergabung,” imbuh pria berkebangsaan Italia itu.

Chelsea akan menangguk untung sebesar 21 juga poundsterling jika transfer ini terlaksana. Sebab, mereka mendatangkan Madueke dari PSV Eindhoven pada 2023 dengan mahar 29 juta poundsterling (setara Rp637 miliar).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/51/3173455/mathew_baker_resmi_dikontrak_melbourne_city_fc-3bIq_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Mathew Baker Resmi Dikontrak Melbourne City hingga 2028!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/51/3171831/rizky_ridho_dikabarkan_diincar_terengganu_fc_pssi-0bzT_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho Gabung Klub Malaysia Terengganu FC?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/51/3169669/calvin_verdonk_berpotensi_gabung_juventus_pada_musim_panas_2026_loscen-Abic_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Gabung Juventus pada Musim Panas 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/45/3168158/marselino_ferdinan-FLna_large.jpg
Breaking News: Marselino Ferdinan Resmi Gabung AS Trencin
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631185/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-bintang-timur-surabaya-gulung-black-steel-81-rwm.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025-2026: Bintang Timur Surabaya Gulung Black Steel 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/patrick_pluivert.jpg
Patrick Kluivert Justru Minta Fans Garuda Bangga usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement