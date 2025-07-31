Persib Bandung Gelar Launching Tim dan Jersey Musim 2025-2026 di GBLA, Dimeriahkan Laga Kontra Western Sydney Wanderers

BANDUNG – Persib Bandung akan meluncurkan tim dan jersey untuk musim 2025-2026 dalam sebuah acara meriah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Acara ini juga akan diramaikan dengan pertandingan persahabatan melawan klub Australia, Western Sydney Wanderers FC.

Vice President Commercial PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Budi Ulia, menjelaskan bahwa berbagai kegiatan telah disiapkan untuk acara launching ini. Selain perkenalan tim dan jersey baru, puncak acara akan diisi dengan pertandingan antara Persib dan Western Sydney Wanderers FC yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 18.30 WIB dan akan disiarkan langsung oleh RCTI.

1. Konsep Acara dan Hiburan untuk Bobotoh

Namun, sebelum kick-off, pintu stadion akan dibuka lebih awal pada pukul 15.00 WIB, memungkinkan para Bobotoh untuk menikmati beragam sajian hiburan. Ya, berbagai macam acara sudah dipersiapkan Persib.

"Tapi sebelum pertandingan itu akan ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Dan open gate kita akan buka di pukul 15.00 sehingga para penonton atau Bobotoh bisa menikmati beberapa yang akan disajikan,” ujar Budi di Graha Persib, Bandung, Kamis (31/7/2025).

Pihak penyelenggara juga mengundang beberapa pelaku UMKM untuk hadir, sehingga penonton bisa lebih menikmati acara. Panggung hiburan juga akan tersedia untuk memeriahkan suasana.

Persib Bandung vs Western Sydney

2. Perkenalan Jersey Baru dan Sponsor

Salah satu daya tarik utama acara ini adalah dibukanya sesi pre-order dan penampilan perdana jersey baru Persib. Selain jersey, acara ini juga akan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan beberapa sponsor baru.

“Nantinya juga di sana (GBLA), ada kali pertama PO (pre-order) dibuka dan kami menunjukkan jersey-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat langsung jersey itu seperti apa dengan apparel yang baru yang sudah kami infokan sebelumnya, itu bisa dilakukan di sana,” jelas Budi.