Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers, Live di RCTI!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |19:02 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers, Live di RCTI!
Persib Bandung siap tempur melawan Western Sydney Wanderers di laga uji coba. (Foto: Instagram/@rctisports)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, 2 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI!

Setelah dua musim juara Liga Indonesia, perombakan besar dilakukan manajemen Persib Bandung jelang bergulirnya Super League 2025-2026. Sejumlah pemain asing yang membantu mereka jawara Liga Indonesia dilepas seperti Kevin Ray Mendoza, Gustavo France, Ciro Alves, David da Silva dan Tyronne del Pino.

David da Silva tak lagi memperkuat Persib Bandung. (Foto: PSSI Pers)
David da Silva tak lagi memperkuat Persib Bandung. (Foto: PSSI Pers)

Sebagai gantinya, manajemen Persib Bandung mendatangkan bek Timnas Irak Frans Putros, Julio Cesar (Brasil), Luciano Guaycochea (Argentina), William Marcilio (Brasil), Uiliam Barros (Brasil), Berguinho (Brasil), Patricio Matricardi (Argentina) dan Ramon Tanque (Brasil).

Kehadiran nama-nama di atas memang belum memberikan hasil positif bagi Maung Bandung. Persib Bandung Hancur lebur di Piala Presiden 2025 setelah finis sebagai juara kunci Grup B, usai bermain 1-1 dengan Dewa United serta tumbang 0-2 dari Port FC.

1. Hadapi Lawan Tangguh

Rencananya pada Sabtu 2 Agustus 2025, Persib Bandung akan menggelar launching tim untuk musim 2025-2026. Launching itu dibarengi dengan laga uji coba melawan Western Sydney Wanderers.

Western Sydney Wanderers bukanlah tim sembarangan. Musim lalu, skuad asuhan Alen Stajcic ini finis keempat di Liga 1 Australia 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180726/duel_bali_united_vs_persib_bandung_berakhir_0_0_di_babak_pertama-ijGn_large.jpg
Hasil Babak Pertama Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Hujan Kartu, Skor Masih 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180710/link_live_streaming_bali_united_vs_persib_bandung_di_super_league_2025_2026_malam_ini_ada_di_akhir_artikel-x6sV_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180704/laga_bhayangkara_fc_vs_persita_tangerang_berakhir_1_1_di_super_league_2025_2026-V9qH_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Tertahan 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180672/persib_bandung-ojB7_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Thom Haye Jadi Sorotan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639033/aftermatch-ketika-olahraga-fashion-dan-kebudayaan-bertemu-di-runway-jfw-2026-xvs.webp
Aftermatch: Ketika Olahraga, Fashion, dan Kebudayaan Bertemu di Runway JFW 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/emil_audero.jpg
Terungkap! Emil Audero Nyaris Comeback ke Juventus sebelum Gabung Cremonese!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement