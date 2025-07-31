Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu, 2 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI!

Setelah dua musim juara Liga Indonesia, perombakan besar dilakukan manajemen Persib Bandung jelang bergulirnya Super League 2025-2026. Sejumlah pemain asing yang membantu mereka jawara Liga Indonesia dilepas seperti Kevin Ray Mendoza, Gustavo France, Ciro Alves, David da Silva dan Tyronne del Pino.

David da Silva tak lagi memperkuat Persib Bandung. (Foto: PSSI Pers)

Sebagai gantinya, manajemen Persib Bandung mendatangkan bek Timnas Irak Frans Putros, Julio Cesar (Brasil), Luciano Guaycochea (Argentina), William Marcilio (Brasil), Uiliam Barros (Brasil), Berguinho (Brasil), Patricio Matricardi (Argentina) dan Ramon Tanque (Brasil).

Kehadiran nama-nama di atas memang belum memberikan hasil positif bagi Maung Bandung. Persib Bandung Hancur lebur di Piala Presiden 2025 setelah finis sebagai juara kunci Grup B, usai bermain 1-1 dengan Dewa United serta tumbang 0-2 dari Port FC.

1. Hadapi Lawan Tangguh

Rencananya pada Sabtu 2 Agustus 2025, Persib Bandung akan menggelar launching tim untuk musim 2025-2026. Launching itu dibarengi dengan laga uji coba melawan Western Sydney Wanderers.

Western Sydney Wanderers bukanlah tim sembarangan. Musim lalu, skuad asuhan Alen Stajcic ini finis keempat di Liga 1 Australia 2024-2025.