HOME BOLA LIGA CHAMPION

Mungkinkah Al Nassr Lawan Persib Bandung di Liga Champions Asia 2 2025-2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |17:39 WIB
Mungkinkah Al Nassr Lawan Persib Bandung di Liga Champions Asia 2 2025-2026?
Persib Bandung butuh usaha ekstra untuk menghadapi Al Nassr di Liga Champions Asia 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

MUNGKINKAH Al Nassr melawan Persib Bandung di Liga Champions Asia 2 2025-2026? Liga Champions Asia 2 2025-2026 akan diikuti 32 klub dan dibagi ke dalam dua zona, yakni Timur dan Barat. Zona Barat (Grup A-D) diikuti 16 klub, begitu juga Zona Timur (E-F) yang diikuti 16 tim.

Al Nassr yang finis ketiga di Liga Arab Saudi 2024-2025, gagal lolos ke Liga Champions Asia Elite 2025-2026. Skuad asuhan Jorge Jesus ini harus rela bersaing di kompetisi antarklub level dua di Asia, yakni Liga Champions Asia 2 2025-2026.

Cristiano Ronaldo, mesin gol Al Nassr saat ini. (Foto: AFC)
Cristiano Ronaldo, mesin gol Al Nassr saat ini. (Foto: AFC)

1. Al Nassr Calon Kuat Juara Liga Champions Asia 2 2025-2026

Melihat kekuatan skuad sekarang, Al Nassr merupakan calon kuat juara Liga Champions Asia 2 2025-2026. Jangankan juara Liga Champions Asia 2 2025-2026, Al Nassr juga berpeluang juara jika ambil bagian di Liga Champions Asia Elite 2025-2026.

Saat ini Al Nassr diperkuat Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozovic hingga Aymeric Laporte. Dalam waktu dekat, klub asal Kota Riyadh, Arab Saudi ini juga akan mengamankan rekan Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal, Joao Felix.

Musim lalu saja di Liga Champions Asia Elite 2024-2025, Al Nassr lolos hingga semifinal. Sayangnya, klub yang saat itu ditangani Stefano Pioli rontok di semifinal setelah kalah 2-3 dari klub asal Jepang Kawasaki Frontale.

2. Potensi Persib Bandung Lawan Al Nassr

Persib Bandung dijadwalkan menghadapi klub asal Filipina, Manila Digger, di babak playoff Liga Champions Asia 2 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu, 13 Agustus 2025. Jika menang atas Manila Digger, Persib Bandung dipastikan lolos ke fase grup Liga Champions Asia 2 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
