Persib Bandung Siap Bungkam Cristiano Ronaldo dan Al Nassr Setelah Kalahkan Western Sydney Wanderers?

PERSIB Bandung siap membungkam Cristiano Ronaldo dan Al Nassr setelah mengalahkan Western Sydney Wanderers? Keyakinan tinggi disampaikan pelatih Persib Bandung Bojan Hodak setelah skuad asuhannya menang 1-0 atas Western Sydney Wanderers dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 2 Agustus 2025 malam WIB.

Bojan Hodak menilai Persib Bandung memiliki kualitas ketika dihadapkan dengan Western Sydney Wanderers yang berstatus juara Liga Champions Asia 2014. Ia menilai Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berpeluang besar juara Super League 2025-2026.

Aksi Berguinho di laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers. (Foto: Persib.co.id)

“Saya cukup senang karena kami bisa melawan tim yang levelnya berada di atas liga kami. Dari cara mereka bermain, pressing-nya, kecepatan pertandingannya (berada di atas). Kini kami bisa menghadapi siapa pun di liga kami (Indonesia),” kata Bojan Hodak kelar pertandingan.

1. Unjuk Gigi di Asia?

Jika kompetisi domestik sudah dikuasai, bagaimana dengan kans Persib Bandung di Liga Champions Asia 2 2025-2026? Persib Bandung dijadwalkan menjamu wakil Filipina, Manila Digger, di playoff Liga Champions Asia 2 2025-2026 pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Andai menang atas Manila Digger. Persib Bandung akan lolos ke fase grup Liga Champions Asia 2 2025-2026, sekaligus mengulangi pencapaian musim lalu. Sekarang tugas Bojan Hodak adalah memadukan para pemain asing yang dimiliki (mayoritas pemain baru) agar Maung Bandung -julukan Persib Bandung- tampil lebih solid.

2. Berpeluang Hadapi Cristiano Ronaldo

Persib Bandung akan tampil di turnamen yang sama dengan Al Nassr jika lolos ke fase grup Liga Champions Asia 2 2025-2026. Sekadar diketahui, Al Nassr gagal tampil di Liga Champions Asia Elite 2025-2026 karena hanya finis di posisi tiga Liga Arab Saudi 2024-2025.