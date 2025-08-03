Persib Bandung Menang 1-0 atas Western Sydney Wanderers, Bojan Hodak: Kami Siap Hattrick Juara Liga Indonesia!

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak percaya diri menatap Super League 2025-2026 setelah menang 1-0 atas Western Sydney Wanderers dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 2 Agustus 2025 malam WIB. Juru taktik asal Kroasia itu optimistis Maung Bandung -julukan Persib Bandung- meraih hattrick juara di Super League atau Liga Indonesia.

“Saya cukup senang karena kami bisa melawan tim yang levelnya berada di atas liga kami. Dari cara mereka bermain, pressing-nya, kecepatan pertandingannya (berada di atas). Kini kami bisa menghadapi siapa pun di liga kami (Indonesia),” kata Bojan Hodak kelar pertandingan.

1. Tingkatkan Kepercayaan Diri

Aksi Berguinho di laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers. (Foto: Persib.co.id)

Bojan Hodak mengakui di babak pertama, terutama di 30 menit awal timnya mengalami kesulitan. Namun, setelah itu Western Sydney Wanderers FC mulai memberi ruang hingga akhirnya bisa dibobol Wiliam Marcilio di menit 60.

“Semuanya bagus, bagus juga bisa menang untuk kepercayaan diri,” kata pelatih yang membawa Timnas Malaysia U-19 juara Piala AFF U-19 2018 ini.

2. Persib Bandung Kehilangan Ramon Tanque

Sayangnya, Persib Bandung harus kehilangan satu pemainnya yakni Ramon Tanque. Striker asal Brasil itu mengalami cedera di pengujung babak pertama hingga akhirnya ditarik keluar.

“Satu-satunya masalah adalah Ramon cedera dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Kami belum tahu seberapa parah kondisinya, tapi saya harap itu tidak terlalu serius,” harap Bojan Hodak.