Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Menang 1-0 atas Western Sydney Wanderers, Bojan Hodak: Kami Siap Hattrick Juara Liga Indonesia!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |03:22 WIB
Persib Bandung Menang 1-0 atas Western Sydney Wanderers, Bojan Hodak: Kami Siap Hattrick Juara Liga Indonesia!
Bojan Hodak percaya diri setelah Persib Bandung menang atas Western Sydney Wanderers. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak percaya diri menatap Super League 2025-2026 setelah menang 1-0 atas Western Sydney Wanderers dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 2 Agustus 2025 malam WIB. Juru taktik asal Kroasia itu optimistis Maung Bandung -julukan Persib Bandung- meraih hattrick juara di Super League atau Liga Indonesia.

“Saya cukup senang karena kami bisa melawan tim yang levelnya berada di atas liga kami. Dari cara mereka bermain, pressing-nya, kecepatan pertandingannya (berada di atas). Kini kami bisa menghadapi siapa pun di liga kami (Indonesia),” kata Bojan Hodak kelar pertandingan.

1. Tingkatkan Kepercayaan Diri

Aksi Berguinho di laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers. (Foto: Persib.co.id)
Aksi Berguinho di laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers. (Foto: Persib.co.id)

Bojan Hodak mengakui di babak pertama, terutama di 30 menit awal timnya mengalami kesulitan. Namun, setelah itu Western Sydney Wanderers FC mulai memberi ruang hingga akhirnya bisa dibobol Wiliam Marcilio di menit 60.

“Semuanya bagus, bagus juga bisa menang untuk kepercayaan diri,” kata pelatih yang membawa Timnas Malaysia U-19 juara Piala AFF U-19 2018 ini.

2. Persib Bandung Kehilangan Ramon Tanque

Sayangnya, Persib Bandung harus kehilangan satu pemainnya yakni Ramon Tanque. Striker asal Brasil itu mengalami cedera di pengujung babak pertama hingga akhirnya ditarik keluar.

“Satu-satunya masalah adalah Ramon cedera dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Kami belum tahu seberapa parah kondisinya, tapi saya harap itu tidak terlalu serius,” harap Bojan Hodak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181137/semen_padang_vs_arema_fc-Z0VX_large.jpg
Hasil Semen Padang vs Arema FC di Super League 2025-2026: Singo Edan Menang Tipis 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181117/malut_united_menang_2_1_atas_persijap_jepara-Yg5j_large.jpg
Malut United Salip Persib Bandung Usai Menang 2-1 atas Persijap Jepara, Hendri Susilo: Jangan Besar Kepala!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3181084/persijap_jepara_vs_malut_united-qFLK_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Malut United di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Laskar Kie Raha Menang 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/49/3180935/kevin_van_kippersluis_menyesal_pernah_main_di_liga_indonesia_persibcoid-mFra_large.jpg
Sejumlah Pemain Belanda Menyesal Main di Indonesia, Ini Penyebabnya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639663/kaget-piala-dunia-u17-2025-digelar-di-lapangan-latihan-nova-arianto-kirain-stadion-besar-zvf.webp
Kaget Piala Dunia U-17 2025 Digelar di Lapangan Latihan, Nova Arianto: Kirain Stadion Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/timnas_indonesia_u_17.jpg
Link Live Streaming Indonesia U-17 vs Zambia U-17, Jadwal dan Prediksi Duel Pembuka Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement