Regulasi Pemain Asing Super League Berubah, Persebaya Surabaya Pertimbangkan Tambah Skuad

REGULASI pemain asing di Super League 2025-2026 berubah. Persebaya Surabaya pun mempertimbangkan menambah pemain asingnya.

Regulasi baru membuat kuota pemain asing bertambah. Setiap klub bisa memiliki 11 pemain asing, meski nantinya hanya ada 9 pemain yang bisa masuk daftar susunan pemain (DSP) dan 7 pemain saja yang bisa dimainkan.

1. Reaksi Persebaya Surabaya

Saat ini, Persebaya memiliki 28 pemain secara keseluruhan. Delapan pemain di antaranya pemain asing.

Empat pemain merupakan pemain asing baru didatangkan jelang musim 2025-2026. Mereka adalah Risto Mitrevski, Gali Freitas, Milos Raickovic, dan Mihailo Perovic.

Sementara itu, empat pemain lainnya merupakan nama lama. Mereka adalah Bruno Moreira, Dime Dimov, Dejan Tumbas, dan Francisco Rivera.

Jumlah pemain asing itu kemungkinan masih bisa berubah, apalagi ada regulasi baru. Tapi, manajemen juga masih menyesuaikan kebutuhan tim, menunggu evaluasi dari pelatih.

Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, mengungkapkan, penambahan pemain diakui masih terbuka, termasuk pemain asing. Apalagi saat ini, regulasi final belum diputuskan usai adanya perubahan kuota pemain asing dari 8 yang dimainkan, jadi 7 pemain yang boleh dimainkan.

"Saya tegaskan, secara materi pemain ini masih belum 100 persen. Karena kami juga masih menunggu kepastian regulasi," kata Candra Wahyudi, dikonfirmasi pada Kamis (31/7/2025).