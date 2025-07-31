Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Super League 2025-2026, Pelatih Persebaya Surabaya Bicara Adaptasi Pemain dan Tim

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |00:05 WIB
Jelang Super League 2025-2026, Pelatih Persebaya Surabaya Bicara Adaptasi Pemain dan Tim
Persebaya Surabaya kala berlaga. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA Persebaya Surabaya terus persiapkan diri jelang Super League 2025-2026. Pelatih anyar Persebaya, Eduardo Perez, pun membicarakan adaptasi pemain dan tim.

Dia optimis menyambut Super League musim 2025-2026. Pasalnya, adapasi pemain dan tim berjalan lancar.

Penyebab Persebaya Surabaya Punya Kepercayaan Diri Berlipat Ganda Sambut Super League 2025-2026

1. Persebaya Surabaya Terus Gempur Persiapan

Ya, Persebaya terus gempur persiapan selama pramusim. Mereka menjalani total tiga laga uji coba dengan hasil dua kali menang dan sekali kalah.

Eduardo Perez mengaku senang timnya mulai menunjukkan progres positif dari hari ke hari. Pemain juga disebut mulai memahami game plan atau taktik yang diinginkannya sejak hari pertama dirinya mulai melatih ke Bajul Ijo.

"Kami sudah memiliki satu ide yang sangat jelas sejak hari pertama. Kami selalu berpikir hari demi hari, sangat percaya pada gaya permainan ini. Sebagai pelatih, sangat menyenangkan ketika saya melihat para pemain dan semua orang saling percaya kami sedang dalam prosesnya," kata Eduardo Perez, saat dikonfirmasi pada Rabu 30 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
