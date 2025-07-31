Jelang Super League 2025-2026, Pelatih Persebaya Surabaya Bicara Adaptasi Pemain dan Tim

SURABAYA – Persebaya Surabaya terus persiapkan diri jelang Super League 2025-2026. Pelatih anyar Persebaya, Eduardo Perez, pun membicarakan adaptasi pemain dan tim.

Dia optimis menyambut Super League musim 2025-2026. Pasalnya, adapasi pemain dan tim berjalan lancar.

1. Persebaya Surabaya Terus Gempur Persiapan

Ya, Persebaya terus gempur persiapan selama pramusim. Mereka menjalani total tiga laga uji coba dengan hasil dua kali menang dan sekali kalah.

Eduardo Perez mengaku senang timnya mulai menunjukkan progres positif dari hari ke hari. Pemain juga disebut mulai memahami game plan atau taktik yang diinginkannya sejak hari pertama dirinya mulai melatih ke Bajul Ijo.

"Kami sudah memiliki satu ide yang sangat jelas sejak hari pertama. Kami selalu berpikir hari demi hari, sangat percaya pada gaya permainan ini. Sebagai pelatih, sangat menyenangkan ketika saya melihat para pemain dan semua orang saling percaya kami sedang dalam prosesnya," kata Eduardo Perez, saat dikonfirmasi pada Rabu 30 Juli 2025.