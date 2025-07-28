Eduardo Perez Optimistis Penuhi Target Persebaya Surabaya Juara Super League 2025-2026

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, bersemangat menyambut Super League 2025-2026. Ia bahkan optimistis mampu memenuhi target membawa Bajul Ijo juara.

Sepanjang pra-musim Persebaya telah berujicoba tiga kali. Mereka menang 2-0 melawan tim sepakbola wilayah Australia Barat, lalu mengalahkan PSS Sleman 1-0 pada pekan lalu.

1. Uji Coba

Sedangkan, satu hasil imbang 2-2 didapat dari sesama tim kasta teratas yakni Persik Kediri. Dari tiga kali uji coba itu memang terlihat karakter dan perkembangan Bruno Moreira cs.

Perez menyatakan, tiga kali hasil uji coba itu bikin cukup optimis. Apalagi perkembangan timnya dinilai cukup pesat dibandingkan saat baru bergabung.

"Sampai saat ini, saya sangat optimis karena para pemain, setiap hari berlatih dan performanya terus meningkat," kata Edu Perez, dikutip Senin (28/7/2025).