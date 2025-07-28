Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Eduardo Perez Optimistis Penuhi Target Persebaya Surabaya Juara Super League 2025-2026

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |04:49 WIB
Eduardo Perez Optimistis Penuhi Target Persebaya Surabaya Juara Super League 2025-2026
Eduardo Perez optimistis mampu memenuhi target Persebaya Surabaya juara Super League 2025-2026 (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, bersemangat menyambut Super League 2025-2026. Ia bahkan optimistis mampu memenuhi target membawa Bajul Ijo juara.

Sepanjang pra-musim Persebaya telah berujicoba tiga kali. Mereka menang 2-0 melawan tim sepakbola wilayah Australia Barat, lalu mengalahkan PSS Sleman 1-0 pada pekan lalu.

1. Uji Coba

Gali Freitas. (Foto: Media Officer Persebaya)

Sedangkan, satu hasil imbang 2-2 didapat dari sesama tim kasta teratas yakni Persik Kediri. Dari tiga kali uji coba itu memang terlihat karakter dan perkembangan Bruno Moreira cs.

Perez menyatakan, tiga kali hasil uji coba itu bikin cukup optimis. Apalagi perkembangan timnya dinilai cukup pesat dibandingkan saat baru bergabung.

"Sampai saat ini, saya sangat optimis karena para pemain, setiap hari berlatih dan performanya terus meningkat," kata Edu Perez, dikutip Senin (28/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179842/persija_jakarta-J6oR_large.jpg
Persija Jakarta Tak Bisa Main di JIS, Segera Putuskan Stadion sebagai Kandang Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179841/saddil_ramdani-VdR7_large.jpg
Alasan Bojan Hodak Ganti Saddil Ramdani di Laga Persib Bandung vs Persis Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179752/psm_makassar-QgMK_large.jpg
Bocoran Pelatih Baru PSM Makassar, Diumumkan Nanti Malam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179750/bojan_hodak_memahami_kekecewaan_saddil_ramdani_di_laga_persib_bandung_vs_persis_solo-FKpP_large.jpg
Respons Bojan Hodak Setelah Saddil Ramdani Ngamuk karena Diganti di Laga Persib Bandung vs Persis Solo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/51/1637527/renang-indonesiasumbang-1-perak-dan-perunggu-di-asian-youth-games-2025-lam.webp
Renang Indonesia Sumbang 1 Perak dan Perunggu di Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/08/winger_timnas_indonesia_u_17_zahaby_gholy.jpg
Zahaby Gholy Beri Kabar Baik dari Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement