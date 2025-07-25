Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kedatangan Mantan Striker Timnas Montenegro, Pelatih Persebaya Surabaya Bilang Begini

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |02:01 WIB
Kedatangan Mantan Striker Timnas Montenegro, Pelatih Persebaya Surabaya Bilang Begini
Pemain Persebaya Surabaya, Mihailo Perovic. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez Moran senang timnya kedatangan mantan striker Tim Nasional (Timnas) Montenegro, yakni Mihailo Perovic. Mauro pun berharap Perovic bisa menjadi pengganti Flavio Silva agar Persebaya gacor di Super League 2025-2026.

Sosok Perovic tercatat pernah bermain di Timnas Montenegro di level usia 17, 19, dan 21 tahun. Total di Timnas Montenegro di beberapa level usia itu tercatat 14 kali bermain, termasuk kualifikasi Piala Eropa U-21.

1. Striker Kaya Pengalaman

Perovic juga pernah memperkuat beberapa tim di liga Benua Eropa seperti di Liga Montenegro memperkuat Buducnost Podgorica, FK Iskra, dan FK Jezero. Selain itu, ia pernah bermain di Ukraina bersama Zorya Lugansk dan Republik Ceko, dengan tim NK Olimpija Ljubljana.

Total Perovic sudah memperkuat sebanyak 7 tim, dengan 216 kali bermain dari 11.532 menit bermainmencatatkan 59 gol dan 12 asisst, 92 di antara keduanya bermain sebagai striker tengah. Pada tim Buducnost Podgorica ia mencatatkan penampilan terbanyak dengan 61 kali bermain.

Eduardo Perez Moran menyatakan, ia cukup percaya diri dengan kualitas yang dimiliki oleh Mihailo Perovic, sebagai pengganti Flavio Silva. Apalagi disebutnya Perovic memiliki gaya permainan Balkan, yang spartan dan semangat.

"Saya harap integrasi dalam tim akan sangat cepat. Karena pada akhirnya, tim ini seperti satu keluarga," kata Eduardo, dikutip Jumat (25/7/2025).

Mihailo Perovic. (Foto: Instagram/officialpersebaya
Mihailo Perovic. (Foto: Instagram/officialpersebaya

2. Bicara Harapan

Pelatih asal Spanyol itu berharap, Perovic bisa segera beradaptasi cepat dengan tim Bajul Ijo. Bila hal itu terjadi, pelatih berusia 48 tahun itu optimis Perovic akan memberikan kontribusi langsung bagi Persebaya.

 

