Penyebab Persebaya Surabaya Punya Kepercayaan Diri Berlipat Ganda Sambut Super League 2025-2026

Persebaya Surabaya mengusung kepercayaan diri tinggi jelang tampil di Super League 2025-2026 (Foto: Persebaya Surabaya)

PERSEBAYA Surabaya mengusung kepercayaan diri tinggi jelang tampil di Super League 2025-2026. Gelandang Bruno Moreira mengatakan, Bonek menjadi penyebabnya.

Klub berkostum hijau itu telah meluncurkan skuad di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu. Bruno merasakan sebuah atmosfer cukup positif dihadirkan Bonek Mania.

1. Antusiasme

Menurutnya, para pemain kian bersemangat usai melihat antusiasme Bonek di GBT. Itu akan jadi tambahan positif jelang mengarungi Super League 2025-2026.

"Motivasinya adalah para pendukung. Ketika kami keluar untuk peluncuran tim musim ini, ketika para pemain melihat atmosfernya, kami merasakan motivasi untuk bermain," ujar Bruno dilansir dari laman I League, Jumat (24/7/2025).

Pemain berusia 26 tahun itu mengatakan timnya akan berusaha tampil maksimal dalam setiap laga Super League. Hal itu tentunya untuk memberikan kebahagian buat para suporter.

"Kami tidak perlu mengatakan banyak hal, Anda tahu. Itulah mengapa sangat penting selama liga, para pendukung datang dan mendukung kami," kata Bruno.