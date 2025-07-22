Advertisement
LIGA INDONESIA

Pelatih Persebaya Surabaya Puas dengan Komposisi Pemain, Optimistis Tatap Musim 2025-2026

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |02:05 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya Puas dengan Komposisi Pemain, Optimistis Tatap Musim 2025-2026
Persebaya Surabaya kala berlaga. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PELATIH Persebaya Surabaya, Eduardo Perez Moran, puas dengan komposisi pemainnya. Dia pun optimistis dalam menatap musim 2025-2026.

Persebaya Surabaya dalam kepercayaan diri penuh dalam menyongsong Super League 2025-2026, usai memenangkan pertandingan uji coba melawan PSS Sleman. Komposisi pemain yang ada disebut cukup bagus dengan perpaduan pemain lama dan baru, termasuk pemain muda yang diorbitkan tim.

Risto Mitrevski. (Foto: Media Persebaya)

1. Puas

Pelatih Persebaya Surabaya menyatakan timnya diakui mulai mengalami peningkatan dari hari ke hari sejak bergabung menangani Bruno Moreira cs. Ia pun senang dengan perkembangan yang dialami timnya.

"Sebagai pelatih, saya sangat senang ketika melihat para pemain dan semua orang percaya pada hal ini, dan kami sedang dalam berproses," ucap Eduardo Perez Moran, usai laga melawan PSS Sleman.

Baginya, dengan para pemain yang ada, dirinya mengaku cukup puas dengan para pemain yang didatangkan manajemen Bajul Ijo. Hal ini termasuk soal performa pemain lama yang dipertahankan manajemen.

"Kami punya pemain yang berpengalaman, juga sejumlah pemain baru yang datang, dan bagi saya skuad ini yang terbaik. Saya percaya pada semua pemain. Mereka menunjukkan setiap hari, mereka bisa bermain dengan luar biasa," tuturnya.

 

