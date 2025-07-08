Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Persib Bandung soal Regulasi 11 Pemain Asing di Liga 1 2025-2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |19:18 WIB
Reaksi Persib Bandung soal Regulasi 11 Pemain Asing di Liga 1 2025-2026
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PERSIB Bandung turut angkat bicara soal regulasi 11 pemain asing di Liga 1 2025-2026. Semula delapan, kini seluruh klub diperbolehkan memiliki hingga 11 pemain dari luar negeri.

Namun dari 11 pemain asing yang dimiliki, hanya delapan pemain yang boleh masuk daftar susunan pemain (DSP) di setiap pertandingan. Pihak Persib pun memikirkan nasib pemain lokal.

Jadwal Siaran Langsung Piala Presiden 2025 Hari Ini: Ada Persib Bandung vs Dewa United!

1. Regulasi soal Pemain Asing

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, mengaku saat ini masih berkoordinasi dengan tim pelatih terkait regulasi baru pemain asing ini. Sebab dengan aturan tersebut, Persib harus mendatangkan tiga pemain asing tambahan.

“Kami masih terus berdiskusi dan mengevaluasi bersama tim pelatih, sejauh mana kebutuhan tim terhadap opsi penambahan tiga pemain asing sesuai dengan regulasi baru ini,” ujar Adhitia, Selasa (8/7/2025).

“Saat ini, Persib sudah mendatangkan delapan pemain asing baru, dan setiap keputusan lanjutan akan didasarkan pada kebutuhan riil tim, bukan sekadar memenuhi kuota,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Liga 1 Persib Bandung Sepakbola
