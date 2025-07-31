Bojan Hodak Nilai Penambahan Kuota Pemain Asing di Super League Tingkatkan Kualitas Liga

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, soroti penambahan kuota pemain asing di Super League 2025-2026. Menurutnya, penambahan kuota pemain asing ini akan meningkatkan kualitas liga di Indonesia.

Diketahui, berdasarkan pernyataan Direktur Utama I League, Ferry Paulus, kuota pemain asing di Super League 2025-2026 bertambah. Semula delapan, kini setiap tim diperbolehkan memiliki 11 pemain asing.

1. Regulasi Baru

Namun, dari 11 pemain yang boleh dimiliki setiap klub, hanya sembilan pemain asing yang bisa masuk daftar susunan pemain (DSP). Kemudian, hanya tujuh di antaranya yang bisa dimainkan secara bersamaan di setiap laga.

“Saya sudah katakan sebelumnya, pemain asing akan membuat kualitas liga lebih baik,” ujar Bojan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu 30 Juli 2025.

Menurut pelatih asal Kroasia itu, penambahan kuota pemain asing akan berdampak kepada pemain lokal Indonesia. Meski membuat peluang bermain semakin kecil, kualitas mereka akan naik.

“Ya, kesempatan (bermain) kecil untuk para pemain lokal. Tapi para pemain lokal akan menunjukkan kualitas bagus di liga,” tutur Bojan Hodak.

“Jadi, kalau kita bicara tentang top level liga, liga kita harus kuat. Karena para tim Indonesia tidak bisa membuat yang terbaik di kompetisi Asia,” bebernya.