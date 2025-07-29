Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bhayangkara Presisi Lampung FC Luncurkan Skuad untuk Super League 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |16:42 WIB
Bhayangkara Presisi Lampung FC Luncurkan Skuad untuk Super League 2025-2026
Bhayangkara FC resmi umumkan skuad. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

BANDAR LAMPUNG Bhayangkara Presisi Lampung FC resmi meluncurkan skuad dan jersey untuk mengarungi Super League 2025-2026. Tim berjuluk The Guardian itu bakal diperkuat 10 pemain asing.

Bhayangkara FC menggelar acara peluncuran skuadnya di markas barunya, yakni Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin 28 Juli 2025 malam WIB. The Guardian berkandang disana setelah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada April lalu.

Tim Bhayangkara FC Resmi Diluncurkan, Kapolri Harap Tembus Papan Atas Super League 2025-2026

1. Disambut Antusias

Kehadiran Bhayangkara FC ini sekaligus menjadi pelepas dahaga masyarakat Lampung. Seperti diketahui, Lampung sampai saat ini tidak memiliki klub profesional di kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal yang hadir langsung ke acara tersebut menyambut baik Bhayangkara FC. Dia yakin masyarakat Lampung akan memberi dukungan penuh kepada The Guardian.

“Alhamdulillah Stadion Sumpah Pemuda telah selesai direnovasi dan hari ini telah dinyatakan siap bertanding dan berstandar nasional. Dan stadion ini akan menjadi markas tim Bhayangkara FC. Bhayangkara FC akan menjadi kebanggaan,” kata Rahmat di Stadion Sumpah Pemuda pada Senin 28 Juli 2025.

“Kita semua pada saat ini sudah lama bermimpi kapan Lampung punya klub sepak bola yang bisa kita banggakan. Saya yakin masyarakat Lampung akan menyambut BFC dengan semangat yang tinggi, penuh kebanggaan, dan tentu saja dengan dukungan yang tak tertinggal. BFC mulai hari ini akan menjadi bagian dari Provinsi Lampung,” lanjutnya.

Faktanya, ribuan masyarakat Lampung sangat antusias menyambut Bhayangkara FC. Ribuan orang berbondong-bondong datang Stadion Sumpah Pemuda untuk menyaksikan acara peluncuran skuad. Acaranya pun berjalan meriah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/49/3180067/tomas_trucha-JT5r_large.jpg
Tomas Trucha Punya Rekam Jejak Ciamik, Janjikan Ini ke Talenta Muda PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/49/3180044/berikut_dua_klub_top_super_league_yang_dikabarkan_kepincut_joey_pelupessy-N4IL_large.jpg
2 Klub Top Super League yang Dikabarkan Kepincut Joey Pelupessy, Nomor 1 Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179842/persija_jakarta-J6oR_large.jpg
Persija Jakarta Tak Bisa Main di JIS, Segera Putuskan Stadion sebagai Kandang Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179841/saddil_ramdani-VdR7_large.jpg
Alasan Bojan Hodak Ganti Saddil Ramdani di Laga Persib Bandung vs Persis Solo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638155/pisah-dengan-timnas-indonesia-patrick-kluivert-masuk-radar-transfer-ajax-iyg.webp
Pisah dengan Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Masuk Radar Transfer Ajax
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Bojan Hodak Beri Kabar Bagus jelang Persib Bandung Lawan Bali United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement