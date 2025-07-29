Bhayangkara Presisi Lampung FC Luncurkan Skuad untuk Super League 2025-2026

BANDAR LAMPUNG – Bhayangkara Presisi Lampung FC resmi meluncurkan skuad dan jersey untuk mengarungi Super League 2025-2026. Tim berjuluk The Guardian itu bakal diperkuat 10 pemain asing.

Bhayangkara FC menggelar acara peluncuran skuadnya di markas barunya, yakni Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin 28 Juli 2025 malam WIB. The Guardian berkandang disana setelah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada April lalu.

1. Disambut Antusias

Kehadiran Bhayangkara FC ini sekaligus menjadi pelepas dahaga masyarakat Lampung. Seperti diketahui, Lampung sampai saat ini tidak memiliki klub profesional di kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal yang hadir langsung ke acara tersebut menyambut baik Bhayangkara FC. Dia yakin masyarakat Lampung akan memberi dukungan penuh kepada The Guardian.

“Alhamdulillah Stadion Sumpah Pemuda telah selesai direnovasi dan hari ini telah dinyatakan siap bertanding dan berstandar nasional. Dan stadion ini akan menjadi markas tim Bhayangkara FC. Bhayangkara FC akan menjadi kebanggaan,” kata Rahmat di Stadion Sumpah Pemuda pada Senin 28 Juli 2025.

“Kita semua pada saat ini sudah lama bermimpi kapan Lampung punya klub sepak bola yang bisa kita banggakan. Saya yakin masyarakat Lampung akan menyambut BFC dengan semangat yang tinggi, penuh kebanggaan, dan tentu saja dengan dukungan yang tak tertinggal. BFC mulai hari ini akan menjadi bagian dari Provinsi Lampung,” lanjutnya.

Faktanya, ribuan masyarakat Lampung sangat antusias menyambut Bhayangkara FC. Ribuan orang berbondong-bondong datang Stadion Sumpah Pemuda untuk menyaksikan acara peluncuran skuad. Acaranya pun berjalan meriah.