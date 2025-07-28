Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tim Bhayangkara FC Resmi Diluncurkan, Kapolri Harap Tembus Papan Atas Super League 2025-2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |23:48 WIB
Tim Bhayangkara FC Resmi Diluncurkan, Kapolri Harap Tembus Papan Atas Super League 2025-2026
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap Bhayangkara FC bisa menembus papan atas Super League 2025-2026 (Foto: Bhayangkara FC)
A
A
A

BANDAR LAMPUNG - Tim Bhayangkara FC untuk menyambut Super League 2025-2026 resmi diluncurkan. Kendati berstatus tim promosi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, berharap The Guardian bisa menembus papan atas.

Bhayangkara FC hanya semusim berkubang di kasta kedua. Mereka berhaki promosi sekalipun kalah 1-2 dari PSIM Yogyakarta di final Liga 2 2024-2025 dan harus puas menjadi runner-up.

Stadion Sumpah Pemuda jadi kandang Bhayangkara FC (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Jelang Super League 2025-2026, tim Bhayangkara FC resmi diluncurkan. Seremoni tersebut dilangsungkan di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Senin (28/7/2025) malam WIB. Tak hanya tim, jersey terbaru juga diperkenalkan ke publik.

1. Keluarga Baru

Acara itu sekaligus menjadi peresmian Stadion Sumpah Pemuda sebagai home base atau kandang Bhayangkara FC di Super League 2025-2026. Kapolri berharap, tim dapat diterima dengan baik dan menjadi kebanggaan masyarakat Lampung.

"Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama menyaksikan, yang pertama peresmian Stadion Sumpah Pemuda menjadi Home Base baru untuk Tim Bhayangkara Presisi yang sekarang menjadi Tim Bhayangkara Presisi Lampung FC," kata Sigit, Senin (28/7/2025).

"Di mana dengan diresmikannya home base ini tentunya Tim Bhayangkara Presisi Lampung menjadi keluarga baru dan keluarga besar untuk masyarakat Lampung," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang telah membangun, merenovasi, dan memperbaiki Stadion Sumpah Pemuda. Bahkan, venue ini mendapat nilai cukup bagus dalam verifikasi I League selaku operator kompetisi.

"Dan juga ada dua lapangan yang bisa digunakan untuk latihan. Dan juga tentunya kami ucapkan selamat kepada suporter Lampung yang saat ini dikenal dengan nama elbhara," ujar Sigit.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
