Kelar Direnovasi, Stadion Sumpah Pemuda Siap Jadi Kandang Bhayangkara FC di Super League 2025-2026

BANDAR LAMPUNG – Stadion Sumpah Pemuda di Kota Bandar Lampung, Lampung, sudah siap menjadi kandang Bhayangkara FC di Super League 2025-2026. Yang mengejutkan, proses renovasinya hanya butuh waktu kurang dari tiga bulan.

The Guardian telah memilih Lampung sebagai markas mereka. Tim polesan Paul Munster itu hadir sebagai pelepas dahaga masyarakat Lampung, yang tak memiliki klub profesional di kompetisi sepakbola tertinggi Indonesia.

Soal kandang, Bhayangkara Presisi Lampung FC memilih Stadion Sumpah Pemuda sebagai markasnya. Kini, stadion tersebut telah dipoles menjadi sangat cantik dan siap dipakai dalam menghadapi lawan-lawannya di Super League 2025-2026.

1. Renovasi 2 Bulan 20 Hari

Wakil Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI, Yoga Swara mengatakan, proses renovasi stadion tersebut hanya berlangsung selama 2 bulan 20 hari. Meski terbilang singkat, Stadion Sumpah Pemuda telah dinyatakan lolos dan memenuhi standar yang ditetapkan I League selaku operator kompetisi.

"Stadion ini dikerjakan dalam waktu 2 bulan 20 hari, dari yang tadinya belum apa-apa, sekarang bisa kita lihat sendiri sudah cantik dan layak digunakan. Ini hasil kerja sama erat antara Bhayangkara, Pemprov, dan kami dari Asprov PSSI," ujar Yoga kepada wartawan termasuk Okezone, Senin (28/7/2025).

Bahkan, stadion berkapasitas 7.159 penonton ini mendapat nilai 72,9 poin dari Super League. Angka itu menjadikan Stadion Sumpah Pemuda dengan skor tertinggi kelima di Indonesia.