HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! Regulasi Pemain Asing Super League 2025-2026 Berubah: 9 di Daftar Susunan Pemain, 7 Main

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |07:36 WIB
Resmi! Regulasi Pemain Asing Super League 2025-2026 Berubah: 9 di Daftar Susunan Pemain, 7 Main
Laga Persib Bandung vs Dewa United. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

REGULASI pemain asing di Super League 2025-2026 resmi berubah. Kini, hanya 9 pemain asing yang bisa masuk daftar susunan pemain (DSP).

Dari 9 pemain itu pun, hanya 7 pemain asing yang bisa main di setiap laga. Jumlah ini berkurang dari sebelumnya ada 11 pemain yang boleh masuk DSP dan dimainkan.

Persib Bandung Undang Klub Australia Western Sydney Wanderers FC saat Launching Tim

1. Regulasi Pemain Asing Super League 2025-2026 Berubah

PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) atau I.League resmi mengubah regulasi pemain asing untuk kompetisi Super League 2025-2026. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, mengatakan perubahan ini dibuat untuk menyesuaikan peluang pemain lokal berkembang.

Seperti diketahui, regulasi kompetisi Super League 2025-2026 sebelumnya menetapkan setiap klub boleh mendaftarkan 11 pemain asing. Delapan dari 11 pemain itu diperbolehkan masuk DSP dan dimainkan.

Namun kini, regulasi tersebut telah diubah oleh PT LIB. Klub sejatinya masih boleh mendaftarkan 11 pemain asing, namun yang boleh masuk DSP hanya sembilan pemain. Dari jumlah tersebut, hanya 7 pemain yang diizinkan bermain.

2. Takkan Berubah Lagi

Ferry mengatakan aturan ini sudah menjadi pakem untuk Super League 2025-2026. Dia memastikan, tidak akan ada perubahan lagi hingga kompetisi berjalan.

"Ya, regulasi pemain asing 7-9-11 itu sudah final. Jadi untuk musim depan regulasi pemain asing. Yang bermain tujuh, sembilan di DSP, dan 11 yang boleh didaftarkan," ujar Ferry di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta pada Senin 28 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
      
