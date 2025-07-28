Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Filipina U-23 vs Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2025: Gajah Perang Unggul 1-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |20:48 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Filipina U-23 vs Thailand U-23 di Piala AFF U-23 2025: Gajah Perang Unggul 1-0
Timnas Thailand U-23 unggul 1-0 atas Timnas Filipina U-23 di babak pertama perebutan empat ketiga Piala AFF U-23 2025 (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

JAKARTA – Hasil babak pertama Timnas Filipina U-23 vs Timnas Thailand U-23 di perebutan tempat ketiga Piala AFF U-23 2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/7/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Tim Gajah Perang.

Gol di babak pertama dicetak oleh Phanthamit Praphanth di menit ke-29. Filipina U-23 sayangnya tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang menjadi gol.

Timnas Thailand U-23

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Di luar dugaan, laga berjalan seimbang. Filipina U-23 bahkan mengancam duluan lewat tembakan Dov Carino yang masih melebar di menit pertama! Thailand baru bisa membalas di menit ke-20.

Tembakan Siraphop Wandee dari tengah kotak penalti masih melebar. Selang empat menit, upaya sang pemain lagi-lagi melebar. Menit 29, gantian sepakan Sittha Boonlha meleset dari target.

Gol yang dinanti tiba pada menit yang sama. Umpan Boonlha mampu diselesaikan dengan manis oleh Praphanth yang melesat ke pojok gawang kawalan Nicholas Guimaraes. Thailand unggul 1-0.

Setelah gol itu, mereka terus menggempur pertahanan Filipina. Namun, tak ada gol tercipta. Skor 1-0 bertahan hingga rehat. 

 

Halaman:
1 2
      
