HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia U-23 soal VAR di Final: Tidak Khawatir Lagi Tuan Rumah Main Kasar!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |09:41 WIB
Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia U-23 soal VAR di Final: Tidak Khawatir Lagi Tuan Rumah Main Kasar!
Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, soroti penggunaan VAR di final Piala AFF U-23 2025. Uniknya, mereka turut memberi sindiran kepada Timnas Indonesia U-23.

Soha.vn mengaku lega VAR diterapkan di laga final yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 ini. Sebab, Timnas Indonesia U-23 sebagai tuan rumah Piala AFF U-23 2025 dinilai suka bermain curang dan kotor.

Jens Raven di Timnas Indonesia U-23 vs Thailand. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. VAR di Final Piala AFF U-23 2025

Ya, Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) dikabarkan akan memakai teknologi video assistant referee (VAR) di final Piala AFF U-23 2025. Laga yang mempertemukan skuad Garuda Muda vs Vietnam U-23 itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Jika kabar itu benar, ini pertama kalinya VAR digunakan di Piala AFF U-23 2025. Sebelumnya, tak ada teknologi tersebut sejak fase grup sampai semifinal.

2. Dukung Penggunaan VAR

Media Vietnam, Soha.vn, pun mendukung penggunaan VAR di final Piala AFF U-23 2025. Sebab, dengan adanya VAR, keputusan yang dikeluarkan dinilai akan lebih adil dan aman.

Sebab, duel Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 diprediksi berjalan sengit. Keduanya sama-sama punya ambisi besar merebut gelar juara yang tinggal selangkah lagi.

“Final Asia Tenggara Berubah Besar, Timnas Vietnam Tak Khawatir Lawan Tuan Rumah Indonesia,” tulis judul media Vietnam, Soha.vn, dikutip Senin (28/7/2025).

“VAR akan diterapkan pada final Piala AFF U-23 2025, di mana Vietnam akan menghadapi tuan rumah, Indonesia. Dengan adanya VAR, Vietnam U-23 tidak perlu khawatir lagi dengan tim tuan rumah yang bermain kasar atau kotor,” lanjutnya.

“Keputusan untuk menerapkan VAR di pertandingan final, yang akan berlangsung pada 29 Juli, dianggap meningkatkan keadilan dan membantu wasit membuat keputusan yang lebih akurat dalam pertandingan penting. Dengan kembalinya VAR, diharapkan akan mengurangi kontroversi dan memastikan keamanan serta keadilan bagi kedua tim,” jelas Soha.vn.

“Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sangat menegangkan, karena kedua tim memiliki ambisi dan motivasi besar memenangkan kejuaraan. Teknologi VAR tentu akan menjadi alat bantu yang ampuh membantu mengurangi kesalahan dalam situasi pelanggaran atau gol kontroversial,”sambungnya.

 

