Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF U-23 2025: Pelatih Vietnam Blak-blakan Buta Kekuatan dan Kelemahan Timnas Indonesia U-23

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |08:32 WIB
Final Piala AFF U-23 2025: Pelatih Vietnam Blak-blakan Buta Kekuatan dan Kelemahan Timnas Indonesia U-23
Timnas Vietnam U-23 kala tampil di Piala AFF U-23 2025. (Foto: VFF)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Vietnam U-23, Kim Sang-sik, mengaku buta dengan kekuatan dan kelemahan Timnas Indonesia U-23. Padahal, kedua tim akan saling berhadapan di final Piala AFF U-23 2025.

Akankah hal ini menguntungkan Timnas Indonesia U-23? Tetapi, Kim Sang-sik memastikan akan mempelajari kekuatan dan kelemahan tim lawan.

Timnas Vietnam U-23

1. Vietnam U-23 Hadapi Timnas Indonesia U-23 di Final

Ya, Vietnam U-23 akna hadapi Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Kim Sang-sik mengatakan sejauh ini timnya belum pernah melawan Timnas Indonesia U-23 semenjak dipimpin Gerald Vanenburg. Jadi, dia memiliki gambaran detail soal penampilan Garuda Muda saat ini.

"Saya belum pernah bermain dengan manajer Indonesia saat ini. Jadi, tidak banyak yang bisa dikatakan," kata Kim Sang-sik di Jakarta, Jumat 25 Juli 2025.

"Kami harus menganalisisnya. Intinya, Indonesia semakin baik saat dilatih oleh Shin Tae-yong atau manajer saat ini. Shin Tae-yong juga membawa banyak peningkatan bagi tim nasional Indonesia," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637763/5-calon-pelatih-baru-timnas-indonesia-2-nama-beken-dicoret-kxq.webp
5 Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia: 2 Nama Beken Dicoret
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/08/penasihat_semen_padang_fc_andre_rosiade.jpg
Andre Rosiade Heran PSSI Belum Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement