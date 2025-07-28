Final Piala AFF U-23 2025: Pelatih Vietnam Blak-blakan Buta Kekuatan dan Kelemahan Timnas Indonesia U-23

JAKARTA – Pelatih Timnas Vietnam U-23, Kim Sang-sik, mengaku buta dengan kekuatan dan kelemahan Timnas Indonesia U-23. Padahal, kedua tim akan saling berhadapan di final Piala AFF U-23 2025.

Akankah hal ini menguntungkan Timnas Indonesia U-23? Tetapi, Kim Sang-sik memastikan akan mempelajari kekuatan dan kelemahan tim lawan.

1. Vietnam U-23 Hadapi Timnas Indonesia U-23 di Final

Ya, Vietnam U-23 akna hadapi Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Kim Sang-sik mengatakan sejauh ini timnya belum pernah melawan Timnas Indonesia U-23 semenjak dipimpin Gerald Vanenburg. Jadi, dia memiliki gambaran detail soal penampilan Garuda Muda saat ini.

"Saya belum pernah bermain dengan manajer Indonesia saat ini. Jadi, tidak banyak yang bisa dikatakan," kata Kim Sang-sik di Jakarta, Jumat 25 Juli 2025.

"Kami harus menganalisisnya. Intinya, Indonesia semakin baik saat dilatih oleh Shin Tae-yong atau manajer saat ini. Shin Tae-yong juga membawa banyak peningkatan bagi tim nasional Indonesia," tambahnya.