Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia U-23 Jelang Final Piala AFF U-23 2025: Levelnya di Bawah Vietnam U-23!

KEYAKINAN tinggi disampaikan media Vietnam The Thao 247 jelang laga final Piala AFF U-23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 malam WIB. The Thao 247 menyebut level Timnas Indonesia U-23 di bawah Timnas Vietnam U-23.

“Vietnam U-23 bertekad bikin Timnas Indonesia U-23 kaget di final Piala AFF U-23 2025,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat, Senin (28/7/2025).

Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia U-23 jelang final Piala AFF U-23 2025. (Foto: The Thao 247)

“Timnas Vietnam U-23 memiliki keunggulan yang jelas atas tuan rumah Timnas Indonesia U-23, khususnya dari segi kekuatan. Terlebih Timnas Indonesia U-23 kemungkinan tidak diperkuat striker terbaik mereka Jens Raven yang cedera,” lanjut The Thao 247.

1. Timnas Vietnam U-23 Selalu Menang di Piala AFF U-23 2025

Tak heran Keyakinan tinggi disampaikan The Thao 247. Timnas Vietnam U-23 asuhan Kim Sang-sik tercatat sebagai satu-satunya tim yang selalu menang di Piala AFF U-23 2025.

Khuat Van Khang dan kawan-kawan menang 3-0 atas Laos, serta menumbangkan Kamboja dan Filipina 2-1. Sementara Timnas Indonesia U-23, setelah menang 8-0 atas Brunei dan 1-0 kontra Filipina, skuad asuhan Gerald Vanenburg ini ditahan Malaysia 0-0 dan Thailand 1-1 di waktu normal.

Optimistime itu semakin meninggi karena Timnas Vietnam U-23 menumbangkan Timnas Indonesia U-23 dalam duel terakhir mereka, tepatnya di final Piala AFF U-23 2023. Dalam turnamen yang digelar di Thailand itu, Timnas Vietnam U-23 menang adu penalti atas Timnas Indonesia U-23.