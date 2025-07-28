Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia U-23 Jelang Final Piala AFF U-23 2025: Levelnya di Bawah Vietnam U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |09:37 WIB
Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia U-23 Jelang Final Piala AFF U-23 2025: Levelnya di Bawah Vietnam U-23!
Timnas Indonesia U-23 siap tantang Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

KEYAKINAN tinggi disampaikan media Vietnam The Thao 247 jelang laga final Piala AFF U-23 2025 yang mempertemukan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 29 Juli 2025 malam WIB. The Thao 247 menyebut level Timnas Indonesia U-23 di bawah Timnas Vietnam U-23.

“Vietnam U-23 bertekad bikin Timnas Indonesia U-23 kaget di final Piala AFF U-23 2025,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat, Senin (28/7/2025).

Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia U-23 jelang final Piala AFF U-23 2025. (Foto: The Thao 247)
Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia U-23 jelang final Piala AFF U-23 2025. (Foto: The Thao 247)

“Timnas Vietnam U-23 memiliki keunggulan yang jelas atas tuan rumah Timnas Indonesia U-23, khususnya dari segi kekuatan. Terlebih Timnas Indonesia U-23 kemungkinan tidak diperkuat striker terbaik mereka Jens Raven yang cedera,” lanjut The Thao 247.

1. Timnas Vietnam U-23 Selalu Menang di Piala AFF U-23 2025

Tak heran Keyakinan tinggi disampaikan The Thao 247. Timnas Vietnam U-23 asuhan Kim Sang-sik tercatat sebagai satu-satunya tim yang selalu menang di Piala AFF U-23 2025.

Khuat Van Khang dan kawan-kawan menang 3-0 atas Laos, serta menumbangkan Kamboja dan Filipina 2-1. Sementara Timnas Indonesia U-23, setelah menang 8-0 atas Brunei dan 1-0 kontra Filipina, skuad asuhan Gerald Vanenburg ini ditahan Malaysia 0-0 dan Thailand 1-1 di waktu normal.

Optimistime itu semakin meninggi karena Timnas Vietnam U-23 menumbangkan Timnas Indonesia U-23 dalam duel terakhir mereka, tepatnya di final Piala AFF U-23 2023. Dalam turnamen yang digelar di Thailand itu, Timnas Vietnam U-23 menang adu penalti atas Timnas Indonesia U-23.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1637973/megawati-hangestri-minta-maaf-usai-putus-kontrak-dengan-klub-turki-manisa-bbsk-eii.webp
Megawati Hangestri Minta Maaf usai Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/luciano_spalletti.jpg
Juventus Umumkan Luciano Spalletti sebagai Pelatih Baru Besok
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement