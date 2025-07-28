Pengamat Bocorkan Kelemahan Vietnam U-23 Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

Seorang pengamat membocorkan kelemahan Timnas Vietnam U-23 jelang menghadapi Timnas Indonesia U-23 (Foto: VFF)

PENGAMAT sepakbola Vietnam, Phan Anh Tu, membocorkan kelemahan skuad The Golden Star Warriors. Padahal, mereka akan melakoni laga final Piala AFF U-23 2025 melawan Timnas Indonesia U-23.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Ini merupakan laga ulangan final edisi 2023.

Ketika itu, Vietnam sukses mengalahkan Timnas Indonesia U-23 via adu penalti 6-5. Kedua kesebelasan bermain 0-0 sepanjang 90 menit plus dua kali extra time.

1. Masalah Timnas Vietnam U-23

Anh Tu mengungkap masalah Timnas Vietnam U-23 menjelang laga krusial tersebut. Sang pengamat menyoroti penyelesaian akhir yang masih belum maksimal di tim besutan Kim Sang-sik.

"Seandainya dia (Nguyen Dinh Bac) menyelesaikan pertandingan dengan lebih baik (melawan Filipina), Dinh Bac bisa mencetak lebih dari satu gol,” kata Anh Tu, dilansir dari Bongda, Senin (28/7/2025).

“Bahkan tembakan Le Van Thuan yang meleset di menit ke-78 merupakan contoh khas dari kurangnya keberuntungannya di depan gawang," sambung pria berpaspor Vietnam itu.