HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pengamat Bocorkan Kelemahan Vietnam U-23 Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |00:15 WIB
Pengamat Bocorkan Kelemahan Vietnam U-23 Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-23 di Final Piala AFF U-23 2025
Seorang pengamat membocorkan kelemahan Timnas Vietnam U-23 jelang menghadapi Timnas Indonesia U-23 (Foto: VFF)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola Vietnam, Phan Anh Tu, membocorkan kelemahan skuad The Golden Star Warriors. Padahal, mereka akan melakoni laga final Piala AFF U-23 2025 melawan Timnas Indonesia U-23.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB. Ini merupakan laga ulangan final edisi 2023.

Timnas Vietnam U-23

Ketika itu, Vietnam sukses mengalahkan Timnas Indonesia U-23 via adu penalti 6-5. Kedua kesebelasan bermain 0-0 sepanjang 90 menit plus dua kali extra time.

1. Masalah Timnas Vietnam U-23

Anh Tu mengungkap masalah Timnas Vietnam U-23 menjelang laga krusial tersebut. Sang pengamat menyoroti penyelesaian akhir yang masih belum maksimal di tim besutan Kim Sang-sik. 

"Seandainya dia (Nguyen Dinh Bac) menyelesaikan pertandingan dengan lebih baik (melawan Filipina), Dinh Bac bisa mencetak lebih dari satu gol,” kata Anh Tu, dilansir dari Bongda, Senin (28/7/2025).

“Bahkan tembakan Le Van Thuan yang meleset di menit ke-78 merupakan contoh khas dari kurangnya keberuntungannya di depan gawang," sambung pria berpaspor Vietnam itu.   

 

