HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Hadapi Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025, Alfharezzi Buffon: Yakin Juara!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |13:20 WIB
Timnas Indonesia U-23 Hadapi Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025, Alfharezzi Buffon: Yakin Juara!
Alfharezzi Buffon yakin betul Timnas Indonesia U-23 bakal juara Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia U-23, Alfharezzi Buffon, yakin betul akan juara Piala AFF U-23 2025. Ia tidak gentar kendati harus menghadapi Timnas Vietnam U-23 di partai final.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 akan tersaji di final Piala AFF U-23 2025. Laga tersebut dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

1. Yakin Juara

Jens Raven di Timnas Indonesia U-23 vs Thailand. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Alfharezzi mengatakan target Timnas Indonesia U-23 dalam Piala AFF U-23 adalah menjadi juara. Jadi, timnya akan berjuang dengan sekuat tenaga agar dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.

"Yakin juara," kata Alfharezzi usai laga semifinal di SUGBK, Jakarta, dikutip Minggu (27/7/2025).

Pemain berusia 19 tahun itu mengatakan paling terpenting saat ini Timnas Indonesia U-23 harus melakukan evaluasi dari laga-laga sebelumnya. Hal tersebut agar timnya dapat bermain lebih baik saat melawan Vietnam.

"Ya persiapannya untuk tampil lebih baik lagi. Kalau evaluasi nanti, sama pelatih teknisnya. Ada meeting sama pelatih," tegas bek Borneo FC itu.

 

