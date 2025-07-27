Rekor Pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Piala AFF U-23: Garuda Muda Belum Pernah Kalah!

REKOR pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 menarik untuk diulas. Sejatinya, Garuda Muda tidak terkalahkan dalam kurun waktu 90 menit.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 akan tersaji di final Piala AFF U-23 2025. Laga tersebut dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

1. Baru 2 Kali Bertemu

Jelang pertandingan, tentu menarik mengulas rekor pertemuan kedua tim. Piala AFF U-23 sudah dihelat dalam lima edisi tetapi Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Vietnam U-23 baru berjumpa dua kali!

Nah, dalam dua pertandingan itu, Timnas Indonesia U-23 sejatinya tidak kalah jika hanya dihitung dalam 90 menit. Rinciannya, Merah Putih sekali menang dan sekali imbang.

Perjumpaan pertama terjadi di semifinal Piala AFF U-23 2019. Ketika itu, Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 berkat gol tunggal Luthfi Kamal Baharsyah di Phnom Penh, Kamboja.

Skuad yang kala itu diasuh Indra Sjafri melenggang ke final dan menjadi juara. Itu adalah satu-satunya gelar juara Timnas Indonesia U-23 di turnamen Piala AFF U-23 2025.