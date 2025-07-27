Penyebab Frank van Kempen Prediksi Timnas Indonesia U-23 Bakal Kesulitan Lawan Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025

JAKARTA – Asisten pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Frank van Kempen memprediksi Garuda Muda bakal kesulitan melawan Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Sebab Van Kempen merasa level permainan Vietnam sungguh berbahaya.

Kedua tim memang akan saling berhadapan dalam final Piala AFF U-23 2025. Laga krusial ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 29 Juli 2025 malam WIB.

1. Tantangan dari Lawan Berkualitas Tinggi

Frank van Kempen memprediksi Vietnam akan menjadi lawan yang sulit bagi Timnas Indonesia U-23 dalam upaya merebut gelar juara. Ia menilai bahwa tim lawan punya kualitas yang sangat baik dan juga memiliki ambisi besar untuk berprestasi.

"Mereka tim yang sangat bagus," kata Frank van Kempen di Jakarta, dikutip Minggu (27/7/2025).

"Saya belum menonton semua pertandingan mereka, hanya sebagian. Tapi saya melihat level permainan mereka sangat tinggi," tambahnya.

Timnas Indonesia U-23 ditargetkan juara Piala AFF U-23 2025 Okezone

Pria asal Belanda tersebut juga memastikan bahwa pelatih kepala Gerald Vanenburg akan mempersiapkan Timnas Indonesia U-23 sebaik mungkin. Hal ini bertujuan agar tim dapat tampil lebih baik dari laga-laga sebelumnya dan mengeluarkan performa terbaik di partai puncak.

"Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin," tegasnya.